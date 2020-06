Napoli, bollettino del 1 giugno: due decessi e un nuovo caso positivo

Un nuovo caso di coronavirus a Napoli e due decessi. E’ il bollettino pubblicato oggi, 1 giugno, dal Comune di Napoli. Aumentano anche i guariti.

Napoli, bollettino coronavirus del 1 giugno

Si conferma in discesa libera la curva del contagio del Covid-19 nel capoluogo campano. Il numero totale di persone che in questi mesi sono risultate positive al coronavirus a Napoli è di 1001 (uno in più rispetto a ieri). Di queste 705 sono le persone guarite”.

Fa ben sperare il numero degli attualmente positivi: appena 166. Sono solo 38 i ricoverati. Nel dettaglio resta stabile il numero dei ricoverati in ospedale e quello dei ricoverati in terapia intensiva, a quota 4. La maggior parte (128) si trova in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti. I decessi sono 130, due in più rispetto a ieri. Sale di 27 il numero dei guariti (705 rispetto a 678). Con un nuovo caso, due decessi e 27 guariti scende il numero delle persone attualmente positive a 705 (-28 rispetto al bollettino di ieri).