Campania. Sindaco risultato positivo al Covid: comune chiuso e tamponi a tutti i dipendenti

Avellino. Il sindaco di Contrada, provincia di Avellino, Pasquale De Santis è risultato positivo al Covid-19. A quanto pare, almeno per il momento, non si sarebbe da allarmarsi perchè si tratterebbe di una forma lieve di contagio.

Campania, sindaco positivo

Ovviamente il sindaco è a casa, mentre in mattinata il Municipio è stato chiuso per essere sanificato. I dipendenti sono in smartworking. Anche a loro saranno fatti i tamponi. Sia a loro che ai consiglieri e agli assessori.

Nei giorni scorsi, è stato lo stesso sindaco a spiegarlo in un video postato su fb, prima di sottoporsi ad una visita specialistica, era stato sottoposto due volte a test sierologico dai quali era emerso che aveva contratto il virus nel mese di gennaio. Sono comunque scattati i protocolli previsti: i familiari del sindaco, sottoposti ai test rapidi, sono risultati negativi mentre si attendono i risultati dei tamponi a cui sono stati sottoposti amministratori e dipendenti comunali.

“Vorrei pregarvi di restare uniti dimostriamo di essere una comunità coesa evitando sterili polemiche. Quello che mi è capitato, poteva succedere a chiunque” , dimostriamo di essere una comunità coesa evitando sterili polemiche.