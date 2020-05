Latina, sradicano un bancomat col carro attrezzi: il fracasso sveglia i residenti

Arrivano sul posto persino con un carro attrezzi per sradicare un bancomat. E’ accaduto a Latina dove il video del furto sta facendo il giro del web. La notte scorsa, utilizzando un carro attrezzi rubato poco prima, i ladri hanno sradicato lo sportello ATM del centro Lestrella, nel quartiere Q4. Poi la fuga con il denaro contante. Un colpo piuttosto rumoroso e condotto senza l’intervento di nessuno nonostante il gran clamore degli allarmi e dei rumori provocati dalla banda.

Il fracasso ha infatti svegliato i residenti e qualcuno di loro ha girato il video che riprende tutta la sequenza del furto fino alla fuga dei malviventi. Gli agenti sono poi giunti per un primo sopralluogo alla ricerca di tracce che possano essere utili per le indagini. Inoltre, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

I malviventi hanno assicurato la struttura metallica della cassa automatica con le catene, quindi hanno strappato il bancomat dagli ancoraggi con il carro attrezzi, quindi sono fuggiti con i soldi contenuti nello sportello. La scena è stata in parte ripresa da un cittadino che ha immortalato il colpo della banda del Bancomat.

La scelta di entrare in azione nella notte tra giovedì e venerdì non sarebbe stata casuale, visto che solitamente ci sono più soldi all’interno per il fine settimana.