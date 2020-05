Giugliano, effettuata prima autopsia su morto Covid-19: scoperte le cause del decesso

Prima autopsia su un paziente Covid-19. Ad eseguirla un’equipe medica a Giugliano, nella nuovissima struttura dell’Asl Napoli 2 Nord, nell’ambito di indagini disposte dall’autorità giudiziaria.

Come già emerso dalle autopsie eseguite a Brescia e Bergamo, anche in quella realizzata a Giugliano emerge un dato importante. A uccidere i pazienti non è una polmonite virale interstiziale, per quanto grave, ma una malattia di tipo vasculitico e tromboembolico. In pratica: trombosi dei vasi sanguigni, cioè la formazione di trombi che impediscono o ostacolano la normale circolazione del sangue e di conseguenza l’ossigenazione dell’organismo. Anche alla luce di queste evidenze, i clinici del Cotugno e di altri centri Covid hanno puntato su cure più specifiche come eparina, cortisone e Tocilizumab.

Secondo quanto spiega Il Mattino, la struttura giuglianese può vantare il vantaggio di essere l’unica in grado di rispondere ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici necessari ad effettuare l’esame autoptico su pazienti con infezione da Covid 19. A guidare l’equipe Maurizio Municinò. I dottori hanno scoperto, durante l’autopsia, la presenza a livello macroscopico di lesioni fibrotiche polmonari e coagulazioni vasali (trombi) riconducibili appunto all’infezione. In un caso si sono evidenziate aree polmonari con colorazioni molto marcate anch’esse qualificabili come zone trombotiche.

«Il Centro di Medicina Legale di Giugliano – sottolinea a Il Mattino, Antonio d’Amore, manager dell’Asl Napoli 2 Nord – è stato inaugurato lo scorso novembre. È l’unico in Campania capace di rispondere alle stringenti prescrizioni del Ministero della Salute circa le autopsie su pazienti Covid. Oltre alle convenzioni con la Procura di Napoli e Napoli Nord abbiamo chiuso convenzioni con Benevento. Stiamo anche dialogando con le Procure di Avellino e Torre Annunziata per accordi analoghi».