Claudio Bisio, la terribile confessione: “Forse mia madre è morta per Covid 19”

“La morte di mia madre forse è avvenuta per Covid 19”. A dichiararlo in un momento molto difficile il presentatore e attore italiano, che torna a parlare della morte della mamma.

Claudio Bisio: “Mia mamma forse morta per coronavirus”

Lo showman, intervistato dal Corriere della Sera, ha rivissuto i terribili attimi che hanno portato al decesso della mamma lo scorso 4 aprile. Durante il corso dell’intervista ha rivelato: “Per me la pandemia è stato un momento duro, perché il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale”.

Momenti molto dolorosi che Claudio Bisio ha vissuto in prima persona. Il 63enne si dice ancor più sconfortato per il mancato funerale. Difatti non gli è stato ancora ad oggi permesso di dare l’addio al genitore. A confermarlo lui stesso: “E’ stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia”.

La decisione di scendere in campo

Nonostante il grave lutto che lo ha colpito, Claudio Bisio ha accettato di condurre lo speciale Zelig Covid Edition che andrà in onda il 30 maggio. Ad accompagnarlo la sua amica e collega Vanessa Incontrada.

Rispettando le regole sul distanziamento Bisio e la Incontrada condurrano una serata, in cui da casa interverranno oltre 300 artisti esibendosi nei loro numeri. Lo scopo della serata è quello di raccogliere fondi per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo che in questo periodo di pandemia non possono lavorare.