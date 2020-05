Oroscopo Paolo Fox: martedì 26 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come sarà questo martedì per i segni zodiacali.

Fascino e bellezza fisica non vi mancano, sia che siate uomini o se apparteniate al gentil sesso. La vostra simpatia e la capacità di essere concilianti e, in ogni occasione socializzanti, vi aprirà oggi molte porte.

Condividete oggi con la vostra dolce metà interessi e realtà culturali che amici intimi vi propongono. E sarà davvero bello trovarvi in accordo con la persona che avete accanto su alcuni punti ed elementi di tipo artistico, espressivo, collegato col mondo della creatività. Se siete in cerca dell’anima gemella, frequentate questa giornata i social media più disparati che vi mettano a contatto con persone nuove.

Urano vi rende un po’ tanto svagati con i vostri colleghi. Per fortuna in questo periodo gli impegni lavorativi non sono così pressanti.

La Luna, oggi amplifica la sensibilità, l’intuito, l’amore per le belle cose di cui amerete circondarvi. Il rapporto con l’ambiente è affettuoso, pertanto in famiglia siete il centro di scambi, confidenze, situazioni di raccordo tra parenti, conviventi e conoscenti. Se avete a che fare con animali domestici vivrete oggi un momento di particolare soddisfazione che nasce dall’affinità tra di voi e i vostri piccoli amici.

Questo per voi rappresenta il mese ideale per innamorarvi. La Luna, vi sta predisponendo il terreno ideale per appassionanti scorribande amorose. Ottimo periodo per lo spirito infaticabile, difatti ogni attività che farete si rivelerà fruttuosa. La vostra creatività, si tratti di ingegno, abilità manuale, intellettuale o artistica, sarà magnificata dal potente Plutone.

Oroscopo Paolo Fox: martedì 26 maggio 2020 Bilancia

Venere oggi rende particolarmente piacevole l’aria di primavera, e vi offre una marcia in più con cui esibire la vostra personalità raffinata, estrosa e tanto spesso contro corrente. Brillate della vostra più intensa simpatia e del fascino più spiritoso, che potete mettere in luce piuttosto agevolmente. La Luna vi obbliga però a scegliere tra le diverse comitive di amici e conoscenti che si contendono la vostra frizzante compagnia. Perché voi, come intrattenitori, di giorno o in serata, non importa, sarete una vera cannonata.

Venere stimola la vostra audacia, la voglia di tentare conquiste sentimentali impossibili. Vi dichiarate con chi vi ha incatenato il cuore e non avete nessuna paura di fare un volo senza rete. Gli astri, nella stragrande maggioranza dei casi premieranno la vostra adorabile temerarietà.

Nel lavoro Mercurio vi sorride e vi consente di adottare una strategia vincente, basata sulla logica dei fatti concreti per i vostri progetti futuri.

Oroscopo Paolo Fox: martedì 26 maggio 2020 Scorpione

Giove oggi vi conferisce un fascino particolarmente vincente e caratterizzato dalla vostra tipica genuinità del temperamento e dalla spontaneità nello stile. Si potrà verificare forse, per via di Urano, in aspetto contrario, qualche difficoltà di adattamento alle esigenze della famiglia d’origine, ma nulla di grave, tutto si risolverà infine in modo abbastanza fluido e sereno.

Malgrado i fuochi d’artificio che la coppia di cui fate parte manifesta, Saturno vi invita a sottoporre ancora a un esame la nuova storia. I vostri estri impulsivi e coinvolgenti, per il momento, teneteli da parte. A inondare di tutto il vostro impetuoso entusiasmo la persona amata, c’è sempre tempo.

Una Luna benefica vi rende particolarmente empatici nell’ambiente di lavoro. Vi riesce facile oggi l’attività in gruppo e in sinergia.