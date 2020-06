Ad ogni segno zodiacale sono associate delle pietre zodiacali, le quali servono per allontanare le negatività create da situazioni della vita comune. Fin dall’antichità, è stata riconosciuta l’utilità della vicinanza all’individuo di minerali o di gemme come metodologia per migliorare il benessere fisico o mentale dell’individuo stesso.

Una branca dell’Astrologia si occupa di quali siano le pietre più efficaci per eliminare i punti di debolezza ed esaltare le opportunità esistenziali di ogni singolo segno zodiacale. In generale, le pietre ritenute più utili sono quelle che hanno una gamma di colori che ricorda quella del pianeta governatore del Segno.

Le proprietà specifiche delle pietre e dei cristalli e la loro efficacia, attraverso la cristalloterapia, furono scoperte già migliaia di anni fa. Nei tempi e nelle civiltà antiche, dagli Egizi ai Maya, le pietre erano usate nelle cerimonie, per divinare il futuro (le rune, ad esempio), come portafortuna e per curare le malattie.

Le pietre zodiacali

Ariete. Segno di fuoco, il primo dello zodiaco, la sua pietra è l’Eliotropo. Pietra antica, si credeva che potesse riflettere la luce (da questo deriva il suo nome, legato alla stessa radice del sole, in greco “elios”).

Pietre per segni zodiacali

Pietre per ultimi segni dello zodiaco