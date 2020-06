L’oroscopo cinese è differente dall’oroscopo occidentale. I cicli di tempo nell’oroscopo cinese sono determinati dai movimenti della Luna rispetto al globo terrestre, al posto dei movimenti del Sole. Ogni ciclo ha una durata di 60 anni, all’interno del quale si alterano 12 settori, rispetto ai cinque elementi (Acqua, Metallo, Fuoco, Terra e Legno). Ogni elemento ha una durata di un anno lunare (354 giorni). Ad ogni settore corrisponde un animale “reggitore”.

I segni si succedono sulla base dalla data della prima luna nuova nell’anno lunare, che non coincide con il primo Gennaio: potresti rimanere sorpreso scoprendo come si trasforma il tuo segno zodiacale nell’Oroscopo Cinese.

Tra i mesi di Gennaio e Febbraio inizia il Capodanno Cinese e, come certamente saprete, il segno dello zodiaco cinese cambia di anno in anno.

Oroscopo cinese: i segni e le caratteristiche

I 12 segni zodiacali cinesi sono in realtà dodici animali collegati alla vita quotidiana degli antichi cinesi oppure importanti nella cultura tradizionale per il loro significato simbolico. Il bue, il cavallo, la capra, il gallo, il maiale e il cane sono sei degli animali domestici allevati storicamente dalla popolazione cinese. Sono inoltre legati alla concezione tradizionale di casa e all’idea di ricchezza.

Gli altri animali, il topo, la tigre, il coniglio, il drago e la scimmia sono animali simbolici della tradizione e della mitologia cinese, per esempio il drago è un animale leggendario che nella cultura è simbolo di buona fortuna e di potere e la scimmia simboleggia l’intelligenza e la scaltrezza.

Come si calcola l’oroscopo cinese? Che segno sono?

Il segno zodiacale cinese è stabilito dall’anno di nascita. Chi è nato tra gennaio e febbraio dovrà fare molta attenzione dato che il Capodanno Cinese cade tra il 20 gennaio e il 20 febbraio. Infatti, per l’attribuzione del segno zodiacale, si tiene conto della data di nascita secondo il calendario cinese e non secondo quello gregoriano. Ci sono diversi siti che, tramite calcolatori, calcolano il segno in base alla data di nascita.

In che anno cinese sono nato?

Topo : 2020 , 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948

: , 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948 Bue : 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949

: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949 Tigre : 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950

: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950 Coniglio : 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951

: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951 Drago : 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952

: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952 Serpente : 2025 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953

: 2025 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953 Cavallo : 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954

: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954 Capra : 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955

: 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955 Scimmia : 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956

: 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956 Gallo : 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957

: 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957 Cane : 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958

: 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958 Maiale: 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959

Le caratteristiche dei segni dell’oroscopo cinese

Oroscopo cinese: Topo

Sono dotati di grande energia e voglia di fare.Sono determinati e sicuri di sè, grintosi e coraggiosi nell’affrontare anche le prove più dure. Non temono la fatica, e sono pronti a sacrificare tempo e forze pur di raggiungere i traguardi che si sono prefissati. Sono anche allegri e chiacchieroni, amano trascorrere il tempo con gli amici e si applicano con costanza nelle discipline sportive. Sempre entusiasti e ottimisti, vivono il rapporto di coppia in modo sereno ed equilibrato.

Oroscopo cinese: Bufalo

Hanno un’indole riflessiva e razionale, poco incline all’emotività e all’istinto. Per timore di essere delusi o traditi, scelgono di rimanere in disparte, di mascherare i propri sentimenti e di vivere nel modo più sereno e equilibrato possibile. Sono abitudinari, non sopportano le sorprese. Si dedicano molto alla lettura e ai viaggi, preferibilmente solitari, piuttosto che i luoghi affollati o le situazioni conviviali. Non cercano l’amore, ma se per caso lo trovano, sono abili nel riconoscerlo e non farselo scappare. Vivono il rapporto di coppia in modo esclusivo e coinvolgente, correndo però il rischio di idealizzare il partner e magari trovarsi in una posizione di dipendenza dall’altro.

Tigre

L’ambizione, accompagnata da tenacia e determinazione, è ciò che li contraddistingue. Per loro è estremamente importante imporsi e primeggiare, e spesso riescono in questi loro intenti, arrivando anche a rivestire prestigiose cariche politiche. Hanno un enorme potere sulle persone, riescono a convincerle, catturare il loro interesse, la loro fiducia e ammirazione. A volte possono risultare troppo ostinati, e raramente accettano i consigli, a costo di pagarne conseguenze anche gravi. Hanno un modo di pensare logico e razionale, non si lasciano mai andare all’impulsività, perché preferiscono calcolare, pianificare e organizzare nei minimi dettagli prima di agire. Questo può essere un limite nella vita sentimentale, che spesso non è intensa e soddisfacente.

Cavallo

Spiccata sensibilità estetica, un grande estro e una brillante creatività. Hanno nei confronti dell’arte in generale una profonda passione, e un innato talento, che possono anche trasformarsi in una vera e propria professione, soprattutto nell’ambito della critica letteraria e della fotografia. Sono molto sicuri di sè, e per questo non solo si trovano a proprio agio in ogni situazione, ma riescono anche ad essere ammirati e apprezzati dalle più svariate persone con cui entrano in contatto. Sul lavoro, nella vita sociale e in amore ricercano l’eleganza e la raffinatezza, hanno grande charme e fascino; vivono rapporti passionali e imprevedibili, in quanto si divertono a stupire e spiazzare il proprio partner.

Capra

Intelligenti e intuitivi. Però sono per temperamento insicuri e timorosi, si arrendono alla prima difficoltà, non sono determinati nel raggiungere i propri obbiettivi.

Se qualche cosa non è come loro pensavano, o se si manifesta qualche inconveniente, si impauriscono, si deprimono e abbandonano senza neanche provarci. Non riescono a tollerare l’ipotesi di un insuccesso, che vivrebbero come un grosso fallimento personale.

Hanno quindi bisogno di incoraggiamenti e di gratificazioni, che li possano rassicurare sulle loro indubbie capacità. In amore preferiscono essere rincorsi e corteggiati.

Gallo

Caparbi e combattivi. Hanno grande energia e una sfrenata curiosità. Ambiziosi e testardi, non sanno cosa sia la resa, amano la sfida e la competizione, e il loro obbiettivo è primeggiare, emergere, arrivare. Talvolta, pur di raggiungere i traguardi prefissati, sono disposti a scendere a compromessi, o a giocare sporco, o a sacrificare affetti e passioni. Pertanto i nati del Gallo non sono partner affidabili, non investono molto nelle relazioni di coppia, preferendo prima realizzare se stessi, poi dare attenzione agli altri. Si dedicano a sport estremi e individuali e hanno poche amicizie, che spesso non hanno il tempo di coltivare: la solitudine è il prezzo che devono pagare per il successo.

Lepre

Teneri e sentimentali, onesti e premurosi. Vivono la vita domestica in modo sereno e altruista, mettono al primo posto il partner e la famiglia, che vedono come il luogo in cui potersi esprimere al meglio, sinceramente e senza inibizioni, la realtà da cui trarre conforto, incoraggiamento e protezione.

La vita professionale è sentita più che altro come un dovere, ma nonostante questo, grazie a impegno e serietà, si ottengono risultati di alto livello. Allegri e senza grandi preoccupazioni, i nati della Lepre sanno godere delle piccole cose, e si sentono realizzati e in pace con se stessi.

Drago

Caparbio e combattivi, ambiziosi e coraggiosi. Nati sotto il segno di maggior prestigio all’interno dell’Oroscopo Cinese, essi sono destinati a farsi conoscere, sono predisposti per natura a rivestire un ruolo importante e prestigioso, di comando e leadership, nella vita sociale e politica. Che siano amati oppure odiati, i nati del Drago non passano inosservati: voglia di vincere e di primeggiare, intelligenza strategica, fermezza di carattere, tenacia e energia, sono alcune delle caratteristiche che rendono la loro personalità tanto speciale. Essi sanno essere tanto altruisti e generosi con i propri amici, quanto arroganti e subdoli con i nemici. In amore pretendono lealtà e rispetto.

Serpente

Hanno un magnetismo e una sensualità insoliti, che li rendono irresistibili e invidiati. Sanno sfruttare il loro fascino per raggiungere i propri obbiettivi, per manipolare gli altri e per cavarsela al meglio anche nelle difficoltà. Non conoscono la modestia e la moderazione, non hanno inibizioni, amano se stessi e si divertono a spiazzare gli altri ostentando la propria sicurezza. Anche in amore sono piuttosto egocentrici, devono essere al centro dell’attenzione e si stufano facilmente.

Scimmia

Vitalità, entusiasmo e voglia di fare sono le loro caratteristiche principali. Non riescono a stare fermi, sono un vulcano di idee, proposte, iniziative, nelle quali coinvolgono con facilità i loro numerosissimi amici e seguaci. All’interno del gruppo vengono solitamente investiti del ruolo di leaders, sono le guide, gli ispiratori e i motivatori. Sanno anche essere saggi consiglieri, dal momento che le loro vite sono ricche delle più svariate e bizzarre esperienze. Hanno una mente aperta al nuovo, una fantasia sfrenata, e una vera passione per i viaggi, che vivono come un momento di scoperta e di avventura. L’errore che i nati della Scimmia rischiano di correre è il non porsi i giusti limiti.

Cane

Spiccata sensibilità, grande attenzione nei confronti delle altre persone e da un eccezionale altruismo. Sono infatti disposti a lottare e a sacrificarsi per aiutare chi ha bisogno, sanno mettere in secondo piano le proprie esigenze per dedicarsi a quelle altrui. Sono onesti e leali sia nei rapporti di amicizia che in quelli sentimentali, parlano con franchezza e agiscono sempre in modo trasparente e sincero.

Però, se si accorgono di essere stati traditi, non concedono una seconda possibilità, e si allontanano per sempre. I nati del Cane credono fermamente in se stessi e nel proprio intuito, e grazie anche ad un’intelligenza brillante, riescono ad avere successo e ammirazione.

Cinghiale

Carattere allegro e gioviale, sanno fare conoscenza velocemente, hanno una spiccata capacità di intrattenere rapporti sociali, amano la mondanità e i luoghi affollati. Sono amanti della buona tavola, del gioco d’azzardo, delle conversazioni brillanti, e del divertimento in generale. Dal punto di vista sentimentale sanno essere amanti fedeli e appassionati, vivono la vita di coppia in modo intenso e profondo, mettono al primo posto nella lista delle priorità il proprio partner e la famiglia. Sono inoltre capaci di grande concentrazione, hanno una mente logica e razionale, sono portati per le discipline scientifiche, soprattutto matematiche.