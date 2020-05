Sedute gratis al personale sanitario, il gesto del centro fitness Bodytec 2.0 di Giugliano

Giugliano. “Nulla potrà mai ripagare il vostro sacrificio ma almeno noi ci proviamo ed è per questo che Bodytec 2.0 da oggi e per tutto il 2020 regalerà 4 sedute d’allenamento a tutto il personale sanitario d’Italia. Grazie Ragazzi”

Questo l’annuncio di Ivan Scala e Noemi Ruggiero, titolari del centro fitness Bodytec 2.0 di Corso Campano a Giugliano, una delle strutture fitness più all’avanguardia sul nostro territorio riparte dopo lo stop forzato in emergenza Covid-19. La crisi sociale ed economica non ha messo spalle al muro l’altruismo dei due neo imprenditori.

Innovazione, tecnologia, privacy, cura a 360° del cliente e sicurezza sono solo alcuni degli ingredienti che fanno grande questo nuovo centro fitness. La tecnologia qui diventa un mezzo d’allenamento e riesce a concentrare una settimana di fitness in soli 20 minuti grazie al metodo Bodytec 2.0 Imotion Ems.

La principale caratteristica di questo centro è proprio questa, allenamenti EMS One to One su appuntamento, aree totalmente riservate ad ogni cliente, personal trainer specializzati che seguono l’ospite durante tutta la sessione d’allenamento e tutte le dovute precauzioni sanitarie come protezioni per dipendenti e ospiti, costantemente sterilizzata ad ozono, sala d’allenamento separata dagli altri ambienti e colonnine igienizzanti.

Ciò che rende ancora più unico questo centro sono i servizi, oltre al fitness ed al dimagrimento rapido offrono osteopatia, rieducazione posturale e motoria, riatletizzazione e nutrizione.

Uno dei punti di forza di Bodytec 2.0 è senza dubbio il “kitsenzapensieri”, un servizio d’elite con il quale il cliente dovrà recarsi al centro in totale relax, il “borsone” non sarà più un problema poiché tutto il necessario gli sarà fornito al suo arrivo.

Da sempre Bodytec 2.0 offre a tutti la possibilità di provare gratuitamente questa nuova ed innovativa tecnologia d’allenamento, ma superata l’emergenza i titolari hanno deciso di fare di più e sui loro canali social si sono espressi così :“Per un momento Bodytec 2.0 lascia spazio a voi. Voi che avete combattuto senza sosta. Senza paura. O per meglio dire con coraggio innato.

Nulla potrà mai ripagare il vostro sacrificio ma almeno noi ci proviamo ed è per questo che Bodytec 2.0 da oggi e per tutto il 2020 regalerà 4 sedute d’allenamento a tutti i medici, infermieri e in generale a tutto il personale sanitario d’Italia. È un gesto piccolissimo per cercare, adesso, di rendervi grazie. Grazie per l’impegno, la dedizione e l’altruismo che vi ha contraddistinto nell’ affrontare a muso duro un’emergenza che sembrava non avesse fine.

Se abbiamo quasi superato questo periodo è anche e soprattutto merito vostro.”

