Pamela Petrarolo, terzo bebè in arrivo per la ex ragazza di “Non è la Rai”

Pamela Petrarolo è in attesa del suo terzo bebè. La ex ragazza di Non è la Rai ha dichiarato sui social di essere di nuovo incinta.

Pamela Petrarolo di nuovo mamma

Pamela Petrarolo a molti conosciuta come l’antagonista di Ambra Angiolini durante gli anni d’oro della trasmissione di Non è la Rai a 43 anni è di nuovo mamma. A rendere nota la lieta notizia è stata lei stessa su Instagram.

Ai suoi followers Pamela mostra il bel pancione e sulla foto scrive: “Ci sono cose che non si programmano… Semplicemente accadono… Un po’ come i miracoli”. Dopo due femminucce avute dall’ex compagno Gianluca, ora spera che la cicogna le porti un maschietto, frutto dell’amore con il partner Giovanni (che diventerà padre per la prima volta).

Pamela intervenendo a Pomeriggio Cinque ospite di Barbara D’urso ha anche spiegato come ha scoperto di essere in dolce attesa. La romana ha infatti affermato: “Ho un ciclo regolare. L’ultimo doveva arrivare il 9 di aprile. Era quattro o cinque notti che non dormivo. Mi sentivo strana. L’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia. Curiosamente davanti a me c’erano tre uomini che hanno chiesto il test. La farmacista ha detto scherzando: vendo più test di gravidanza che mascherine. Sono tornata a casa. Ero sola, non c’era nessuno. E il test mi ha detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”.

Inoltre Pamela ha anche spiegato quale sia stata la reazione del suo compagno che appresa la notizia stava per strozzarsi. “Il giorno dopo averlo scoperto era Pasqua. A Giovanni ho detto: “Quest’anno non ti ho fatto l’uovo’. Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando con il salame che stava mangiando. Per lui è la prima volta, è felicissimo. Ora dobbiamo scoprire il sesso: spero in un maschietto”. Grande gioia dunque per Pamela Petrarolo che ad oggi si dice felicissima di tornare ad essere mamma.