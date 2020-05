Napoli, lieve aumento dei contagi: tre nuovi casi di coronavirus ed un morto

Tre nuovi casi di coronavirus a Napoli. A darne notizia è il bollettino giornaliero del 24 maggio diffuso dalla pagina del comune del capoluogo campano. Da 978 i contagiati sono oggi 981. Restano stabili i guariti (595). C’è un nuovo ricoverato in ospedale e un nuovo paziente in isolamento domestico.

Napoli, tre nuovi malati di coronavirus e un morto

Nel bollettino del 24 maggio si registra anche un nuovo decesso. Il totale dei pazienti deceduti per Covid-19 in città sale da 124 a 125 casi. Quattro invece le persone ricoverate ancora in terapia intensiva. Quello di oggi è il primo aumento di positivi che si registra in città dopo 5 giorni senza nuovi casi. L’ultimo incremento nel numero di malati risale infatti a martedì 19 maggio.

Al momento non si conosce l’identità dei positivi e le circostanze in cui sarebbe avvenuto il contagio. La guardia resta alta. Le forze dell’ordine hanno potenziato i controlli anti-assembramento soprattutto dopo la riapertura dei locali della movida e dei ristoranti.