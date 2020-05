Roma, uomo spara all’ex moglie e figlio poi tenta il suicidio: gravissimi tutti e tre

Roma. Un uomo ha sparato alla sua ex moglie e al figlio, poi tenta il suicidio. E’ successo a Primavalle, periferia di Roma.

Roma, uomo spara all’ex moglie e figlio

Stando a quanto ricostruito, l’uomo – un ex guardia giurata di 67 anni – ha accoltellato la sua ex moglie, di 63 anni, e le ha sparato. Poi ha premuto il grilletto contro il figlio, intervenuto in difesa della mamma. Il 67enne avrebbe aperto la porta di casa, in via Francesco Maria Torrigio, per fare entrare moglie e figlio, che erano andati lì per prendere alcune cose.

Al culmine di una violenta lite con la moglie, avrebbe accoltellato e sparato alla donna. Dopo il tentato omicidio, avrebbe cercato di togliersi la vita.

I soccorsi

I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e li hanno accompagnati d’urgenza al pronto soccorso. La più grave sarebbe proprio la signora. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche gli uomini della Polizia di Stato. Tutti e tre sono in gravissime condizioni.