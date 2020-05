Napoli, De Magistris sfida De Luca sulla movida: “Aprirò tutto h24. Dobbiamo goderci la città”

Luigi De Magistris contrario alla decisione di De Luca di blindare la movida. Il primo cittadino del capoluogo campano annuncia di “aprire tutto h24 per evitare che la gente si concentri in un’unica fascia oraria”.

Napoli, De Magistris contro la decisione di De Luca: “Aprirò tutto”

“Sono completamente contrario alla chiusura anticipata alle ore 23 dei locali nelle zone della movida”, ha dichiarato il sindaco a Radio1. Secondo il sindaco, infatti, “è sbagliato questo modo di procedere con le ordinanze regionali, sono i sindaci che devono regolamentare le città”.

Per De Magistris imporre limitazioni di orario e chiusura di alcune strade significa maggiori assembramenti e concentrazioni di persone. “Noi dobbiamo aprire tutto – annuncia – ed è quello che farò io a Napoli, aprirò tutto h24: parchi, strade, metteremo una piattaforma di legno sulle scogliere. Non dobbiamo contingentare gli orari, le persone devono distribuirsi, devono uscire, avere la mascherina, stare attenti e non fare assembramenti, ma devono ricominciare a godersi la natura, la città e a rimettere in moto l’economia. Bisogna tornare a vivere con tutte le precauzioni possibili”.