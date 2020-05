Licola, la spiaggia diventa una discarica a cielo aperto dopo il lockdown

Licola. La spiaggia di Licola è diventata una discarica a cielo aperto. Rifiuti riportati dal mare e dai canali, materiale edile scaricato, pneumatici, fusti, plastiche varie ed immondizia di ogni sorta, hanno invaso letteralmente l’intera spiaggia di Licola.

Già durante la fase di lockdown, il consigliere Borrelli aveva lanciato l’allarme sulla ripresa dell’inquinamento. A testimoniare quanto detto fino ad ora, ci sono le immagini inviate da un cittadino al consigliere regionale dei Verdi,

La denuncia di Borrelli

“Ci ritroviamo a denunciare le condizioni disastrose in cui versa l’ennesima spiaggia del nostro territorio, è questo fa davvero tanta rabbia. Le spiagge ed il mare dovrebbero essere considerati un bene prezioso a disposizione di chiunque e per questo dovrebbero essere tutelati e salvaguardati ed invece vengono utilizzati come discariche. CI troviamo di fronte ad un’altra potenziale bomba ecologica pronta ad esplodere, bisogna intervenire urgentemente affinché ciò non accada e per questo abbiamo inviato una segnalazione alle autorità competenti, richiediamo interventi di bonifica urgenti. Stiamo portando avanti una estenuante battaglia contro l’inquinamento e i criminali che avvelenano la nostra terra ma senza la collaborazione di tutti i cittadini e senza un netto cambio di mentalità questa battaglia non potrà essere vinta.” – sono state le parole del Consigliere Borrelli e di Fiorella Zabatta membro dell’esecutivo nazionale dei Verdi.