L’oroscopo celtico è un antico oroscopo basato sugli alberi e sulle fasi lunari. Gli Antichi Celti credevano che il tempo scorresse seguendo una spirale o ruota, e per questo motivo ritenevano che le stelle si muovessero tutte intorno ad un asse costituito dalla Stella Polare, il loro Paradiso, ed allo stesso modo che le stagioni potessero succedersi e tornare ciclicamente le stesse, anno dopo anno.

Nell’oroscopo celtico troviamo diversi alberi legati ad uno o più mesi dell’anno, in alcuni casi anche solo ad un giorno. A ciascun albero corrisponde un periodo dell’anno e la descrizione di alcuni tratti della personalità di chi è nato proprio in quelle giornate.

Nell’oroscopo celtico si tiene conto del giorno e del mese di nascita ma non dell’anno, quindi è di questi elementi che dovrete andare alla ricerca per scoprire qual è l’albero corrispondente alla vostra data di nascita e quali sono le vostre caratteristiche secondo l’oroscopo celtico.

Oroscopo Celtico: gli alberi

Oroscopo Celtico: Abete

Dal 2 all’11 Gennaio – Dal 5 al 14 Luglio: persone rispettose degli altri, sincere e gentili, ma sapete essere dei veri e propri combattenti e per questo motivo talvolta tendete a nascondere la vostra emotività dietro alla corazza che indossate per scendere in battaglia.

Acero

Dall’11 al 20 Aprile – Dal 14 al 23 Ottobre: l’originalità è la vostra caratteristica principale.Siete Siete sempre alla ricerca di nuovi spunti e idee. Amate divertirvi e essere gioiosi. non volete che qualcuno cerchi di porvi dei limiti, sognate la libertà e lottate per ottenerla.

Betulla

24 Giugno: Siete persone ottimiste che tendono a pensare positivo anche durante i periodi di difficoltà, siete solari, non vi arrendete mai e preferite sorridere e affrontare la vita in modo gioioso piuttosto che lasciarvi prendere dalla disperazione.

Carpino

Dal 4 al 13 giugno – Dal 2 all’11 dicembre: Amate passare all’azione piuttosto che perdere tempo nelle discussioni, avete un grande senso pratico, siete delle persone resistenti sotto ogni punto di vista, sia fisico che emotivo. Siete molto forti e a volte sembrate invincibili.

Castagno

Dal 15 al 24 maggio – Dal 12 al 21 novembre: Pensate prima di tutto a chi vi circonda e poi a voi stessi. Amate sempre aiutare gli altri e assicurarvi che siano felici e che possano trovare una soluzione ai loro problemi. Siete gentili, altruisti e amabili.

Cedro

Dal 9 al 18 febbraio – Dal 14 al 23 agosto: Un po’ egocentrici. Vi piace essere al centro dell’attenzione. Amate molto l’arte o siete voi stessi degli artisti. Il teatro e la recitazione sono la vostra passione. Vi piace passare del tempo sul palcoscenico, come attori o come cantanti e musicisti. O semplicemente sul palcoscenico della vita.

Cipresso

Dal 25 gennaio al 3 Febbraio – Dal 26 luglio al 4 agosto: Non amate la routine e la monotonia perché prediligete le novità e l’originalità. Per questo motivo siete sempre alla ricerca di ispirazione. Vi attirano il mondo dell’arte e della spiritualità. Amate leggere, studiare, viaggiare, scoprire.

Corniolo

Dall’1 al 10 aprile – Dal 4 al 13 ottobre: Vivete in una costante ricerca dell’equilibrio, non amate gli estremi, siete dei mediatori e dei pacificatori nati, siete anche molto cauti nella vita, forse fin troppo attenti e preoccupati per il futuro-

Faggio

22 Dicembre: Siete persone molto radicate nelle vostre convinzioni, siete dei conservatori, non amate molto le novità e i cambiamenti, vi piace rispettare le tradizioni, a cui siete molto legati. Amate studiare la storia e le culture del passato e non siete molto tecnologici.

Fico

Dal 14 al 23 giugno – Dal 12 al 21 dicembre: Avete bisogno di ricevere sicurezza dagli altri e di circondarvi di persone che credono in voi per esprimere al meglio le vostre potenzialità. Vivete in un mondo interiore ricco di emozioni e siete delle persone molto creative e convinte dell’importanza dell’innovazione.

Frassino

Dal 25 Maggio al 3 giugno – Dal 22 novembre all’1 dicembre: I nati sotto il segno del frassino nell’oroscopo celtico amano affrontare le sfide e soprattutto vincerle. Nessuno li può fermare davanti ai nuovi progetti. Sono delle persone molto determinate, pronte a raggiungere i propri obiettivi, e sono dei leader ideali.

Melo

Dal 25 Giugno al 4 Luglio – Dal 23 Dicembre all’1 gennaio: Siete persone eclettiche, in grado di esprimere la vostra personalità in diversi ambiti, nello studio, nel lavoro e in amore. Amate essere creativi per trovare soluzioni che possano permettervi di vivere meglio il rapporto con voi stessi e con gli altri.

Nocciolo

Dal 22 al 31 marzo – Dal 24 Settembre al 3 ottobre: i nati sotto questo segno nell’oroscopo celtico tendono a nascondersi. Non amate molto essere al centro dell’attenzione, preferite piuttosto rimanere in seconda linea e aiutare gli altri invece di essere protagonisti. Siete delle persone molto intelligenti e amorevoli.

Noce

Dal 21 al 30 Aprile – Dal 24 ottobre al 2 novembre: Non vi lasciate quasi mai spaventare dalle difficoltà e dai problemi perché nella vostra vita amate soprattutto trovare delle soluzioni valide per le diverse situazioni sia per voi stessi che per gli altri. Siete dei consiglieri nati.

Olmo

Dal 12 al 24 Gennaio – Dal 15 al 25 luglio: La vostre dote principale è la sincerità verso voi stessi e nei confronti degli altri. Non sopportate le ingiustizie e lottate in prima persona per eliminarle anche quando non vi riguardano direttamente.

Oroscopo celtico: Pino

Dal 19 al 29 febbraio – Dal 24 agosto al 2 settembre: Razionalità è la parola d’ordine della vostra vita. Siete persone che non lasciano trasparire molto le proprie emozioni e che tendono a ragionare a lungo prima di prendere una decisione. Siete pacifici e riflessivi.

Oroscopo celtico: Pioppo

Dal 4 all’8 Febbraio – Dal 5 al 13 Agosto – Dall’1 al 14 maggio: Amate i viaggi, lo studio e la conoscenza, siete sempre alla ricerca della verità. Nello stesso tempo amate porvi degli obiettivi da raggiungere e vi premiate quando avete successo. Preferite essere delle persone pratiche e pragmatiche.

Quercia

21 Marzo: voi quercia dell’oroscopo celtico siete forti come delle querce sia dal punto di vista fisico che del carattere, siete delle persone molto orgogliose, amate fare valere le vostre idee e battervi per i traguardi che volete raggiungere nella vita.

Oroscopo Celtico: Salice

Dall’1 al 10 Marzo – Dal 3 al 12 settembre: La vostra dimensione ideale è nella vita a contatto con la natura, vi piace passeggiare nei boschi, circondarvi di piante e fiori, non amate vivere in città ma se siete costretti a farlo fuggite in campagna o in montagna appena potete.

Oroscopo celtico: Tasso

Dal 3 all’11 Novembre: Amate il mondo spirituale voi tasso dell’oroscopo celtico, pensare e seguire l’intuito nello stesso tempo. Siete dei ricercatori e dei sognatori, dei visionari. Amate fare grandi progetti che sapete di poter realizzare grazie alla forza interiore e con l’aiuto degli altri.

Oroscopo celtico: Tiglio

Dall’11 al 20 marzo – Dal 13 al 22 settembre: La vostra vita è caratterizzata dalle preoccupazioni per voi stessi e per gli altri, vorreste che tutti fossero felici e vivessero bene senza angosce e problemi. Siete persone empatiche, altruiste e molto emotive.

Oroscopo Celtico: Ulivo

23 Settembre: Siete persone di successo ma non pensate solo a voi stessi, infatti sapete trovare soluzioni ai problemi sia a vostro favore che per il bene di tutta la comunità in cui vivete. Siete persone introspettive e nello stesso tempo determinate e decise.