Falcone: 8 Febbraio – 8 Marzo

Giaguaro: 9 Marzo – 5 Aprile

Cane: 6 Aprile – 3 Maggio

Serpente: 4 Maggio – 31 Maggio

Lepre: 1 Giugno – 28 Giugno

Tartaruga: 29 Giugno – 26 Luglio

Pipistrello: 27 Luglio – 23 Agosto

Scorpione: 24 Agosto – 20 Settembre

Cervo: 21 Settembre – 18 Ottobre

Civetta: 19 Ottobre – 15 Novembre

Pavone: 16 Novembre – 13 Dicembre

Lucertola: 14 Dicembre – 10 Gennaio

Scimmia: 11 Gennaio – 7 Febbraio

Le caratteristiche dei segni Maya

Il Falcone: forte e ambizioso, responsabile e con un grande senso del dovere. E’ un leader dal grande carisma capace di curare l’interesse di tutti. Ha una mente pronta, facilità di apprendere e una memoria di ferro: per questo i nati sotto la sua protezione sono nella maggior parte dei casi degli ottimi studenti. Seppur il loro spirito di dedizione sia molto spiccato, odiano ricevere ordini perché adorano sentirsi liberi ed indipendenti: quando la loro autonomia è messa in discussione si rivelano dei ribelli in tutto e per tutto.

Il Giaguaro: è in primis una persona passionale, con le idee chiare in mente e un altissimo senso della giustizia. Altruista per antonomasia, è sempre impegnato ad aiutare i più deboli, spesso esponendosi in prima persona e senza chiedere nulla in cambio. In genere sono persone indipendenti dalla tempra dura, di rado rimangono sopraffatti dai momenti difficili, grazie alla loro straordinaria capacità di rigenerarsi e di rinnovarsi.

Il cane: persona dal grande cuore, un po’ introversa, ma dalla mente aperta e rispettosa degli altri. Sempre a disposizione di tutti e pronti ad aiutare chi si trova in difficoltà, si interessano spesso a tematiche sociali, fino a rischiare di trascurare le proprie personali esigenze. Per loro la semplicità è tutto, e raramente li potete vedere inseguire sogni di gloria o ambizioni smodate.

Il Serpente: sono persone sagge, dalla grande sensibilità artistica, apprezzano le cose belle e le comodità e sono tendono sempre ad essere eleganti, con semplicità. Hanno grandi traguardi da raggiungere con calma, costanza e, sopratutto con la giusta dose di sangue freddo. A volte con chi li ostacola sanno essere spietati come pochi, ma bilanciano questo loro lato oscuro con una totale dedizione a chi, al contrario, è dalla loro parte.

Lepre-Scoiattolo: sono delle persone che amano stare in compagnia degli altri, per cui l’amicizia è un valore assoluto e imprescindibile. Di solito sono contornati di conoscenti e non si fanno problemi ad incontrare nuove persone. Il loro carattere affabile, unito al loro intuito fulminante li rende individui perfetti per svolgere attività che implicano contatto con gli altri e pubbliche relazioni.

Tartaruga: i nati sotto questo segno dell’oroscopo Maya sono persone posate, calme che adorano gli spazi aperti e i tempi lenti. Non perdono quasi mai il controllo, ma quando accade diventano persone da evitare. Preferiscono costruire un passo alla volta il loro futuro, hanno una grande spiritualità e una fiducia incrollabile negli altri.

Pipistrello: persone che agiscono d’istinto, non amano fare troppi calcoli perché si fidano ciecamente del loro sesto senso. Sono in genere dei leader apprezzati da chi lavora con loro, dal carattere forte e deciso che li fa emergere anche in situazioni difficili. Non hanno paura di darsi da fare, preferiscono agire in maniera diretta per evitare problemi e fanno del tempismo una prerogativa del loro operare.

Scorpione: Gelosi della propria intimità ma sempre al centro dell’attenzione, gli Scorpione sono spiriti liberi. Non cercano il consenso degli altri e questo, insieme al loro naturale carisma, li rende molto apprezzati. Sono grandissimi osservatori, attenti ai dettagli, e capaci di entrare in empatia con tutti; in genere hanno una memoria di ferro e non si fanno scrupoli a far pagare i torti ricevuti, così come a restituire un favore a chi, in passato, nei loro confronti si è comportato onestamente.

Cervo: i nati sotto questo segno dell’oroscopo Maya amano la tranquillità e la pace, gli spazi aperti e l’essere liberi. Creativi e sensibili, questi individui hanno una grandissima immaginazione, che bilancia il loro essere spesso facilmente suggestionabili e un po’ fragili. La loro natura gentile li rende apprezzati da tutti, nonostante le apparenze fisiche e i difetti che possano avere.

Civetta: hanno un intuito che raramente sbaglia, e, per questo, raramente non vengono notati. Hanno la naturale capacità di guardare dove gli altri non guardano, di percepire il male e di opporsi con forza ad esso. Se da un lato, ad un primo impatto, possono sembrare sulla difensiva e un po’ troppo introversi, una volta conosciuti più a fondo si dimostrano, al contrario, molto aperti e, soprattutto, sinceri come pochi.

Pavone: ironici, originali e sicuri di se, queste persone amano mettersi in competizione e fanno della capacità di migliorarsi una vera a propria arte. Dall’altro lato adorano essere sempre al centro delle attenzioni, i protagonisti in scena, e non si fanno problemi ad ostacolare chi cerca di togliere loro visibilità.

Lucertola: hanno in genere un carattere complesso, in continua evoluzione, che li porta a ricercare se stessi per una vita intera. Riescono ad adattarsi a qualsiasi contesto e a qualsiasi cambiamento perché sono sempre disposti a mutare attitudine, a cambiare qualcosa di se per migliorare se stetti e l’ambiente in cui si trovano. Amano spesso provocare, ma allo stesso tempo si dimostrano individui aperti, cordiali e generosi come pochi.

Scimmia: i nati sotto questo segno dell’oroscopo Maya sono liberi e indipendenti, i nati di questo segno non si fanno problemi ad usare il loro buon umore per sdrammatizzare e cercare di rincuorare tutti quelli che hanno intorno. Amano viaggiare ed incontrare nuova gente, fare esperienze nuove e divertenti. Dall’altro lato, però, si dimostrano spesso individui con poca disciplina, a volte irrequieti fino all’estremo!