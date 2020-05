Napoli. Non solo era riuscito a fare affari dal 41 bis, ma ora il boss del clan Vinella-Grassi puntava a nuovi settori legati all’emergenza sanitaria sui quali investire.

Napoli, le mani della camorra sull’emergenza Coronavirus: 7 arresti

Per tale ragione, in manette sono finiti sette affiliati di spicco del clan Vinella-Grassi con l’ipotesi di reato di associazione di stampo mafioso, estorsione, illecita concorrenza, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha oggi eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti degli indagati a conclusione di indagini

della Direzione Distrettuale Antimafia.

Le indagini

I provvedimenti scaturiscono da complesse indagini condotte su alcuni affiliati del clan camorristico “VINELLA-GRASSI”, storicamente attivo nell’area nord di Napoli, dapprima satellite del gruppo criminale dei DI LAURO, poi confluito nel cartello scissionista degli AMATO PAGANO, sino a diventare autonomo e potente clan dopo la sanguinosa faida del 2012-13 che ne ha segnato la vittoriosa contrapposizione agli ABETE-ABBINANTE.

In base alle investigazioni il boss Antonio Mennetta, a capo del clan “VINELLA GRASSI”, sebbene sottoposto al 41 bis, ha mantenuto saldo il controllo dell’organizzazione e delle strategie di reinvestimento dei profitti in società operanti soprattutto (ma non solo) nel settore della vigilanza privata e in quello immobiliare.

Dalle indagini, è risultato che il gruppo camorristico puntava anche ai settori d’impresa collegati all’emergenza sanitaria da COVID-19. Infatti, il clan era riuscito ad ottenere degli incarichi nel campo della sanificazione dei locali.

Il sequestro

I baschi verdi hanno, inoltre, sottoposto a sequestro preventivo beni per un valore complessivo di oltre dieci milioni di euro, tra cui undici società, diversi immobili, svariati automezzi ed un’imbarcazione. Beni che, sulla base degli

elementi finora raccolti, risulterebbero direttamente o indirettamente collegati alle attività delittuose.