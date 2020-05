Oroscopo 20 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Tutti noi stiamo attraversando un periodo complesso, in cui tante cose sono cambiate e non sappiamo quante ancora muteranno pelle. Facile quindi sentirci smarriti, confusi, o perfino ansiosi. Cercare risposte nel Cielo può essere un modo per comprendere la realtà, ma non deve esentarci dall’assumerci le nostre responsabilità e cercare spiegazioni attivando il nostro senso critico. Vediamo come proseguirà questa inizio settimana di maggio per gli ultimi segni dello zodiaco. Come sarà questo mercoledì per i segni zodiacali? Chi sarà al top?

Delusioni sul lavoro per il Leone, la Vergine rischia di discutere sul lavoro. L’amore decolla per la Bilancia, lo Scorpione sarà assorbito da molte perplessità.

Oroscopo 20 maggio 2020 Leone

Maggio potrebbe apparire un mese parecchio impegnativo. Dovrete affrontare le vostre insoddisfazioni, momenti di nervosismo o di incertezza, con il rischio di prendervela con le persone che amate, a causa della pressione cui sarete sottoposti. Vi manca energia per affrontare questioni economiche e professionali che vi tormentano. Nella giornata di domani il consiglio è quello di non strafare. Concentratevi sullo stretto necessario. E’ un periodo molto positivo per il cuore. Concentratevi sugli affetti, questo weekend succederà qualcosa di bello.

Oroscopo 20 maggio 2020 Vergine

Inizierete il mese dinamici, propositivi, comunicativi. Fino a domenica le cose potrebbero andare storte e ci sono persone che stanno decisamente remando contro di voi (molte volte anche ingiustamente o “semplicemente” a causa di idee divergenti). Calma e sangue freddo potranno essere le vostre armi. Niente discussioni, armatevi di tanta pazienza fino a domenica. Siete anche molto stanchi fisicamente e questo sicuramente non vi aiuta. Il consiglio è quello di riposare, ci saranno tempi migliori. Ricordate che il 2020 sarà l’anno vostro.

Oroscopo 20 maggio 2020 Bilancia

Tenacia, forza di volontà, passionalità ed entusiasmo, più dolcezza e disponibilità in una prima fase; poi sarete frizzanti, comunicativi, allegri, diretti e ironici. Sarà un weekend molto intenso. Ottime notizie nel campo dell’amore. Iniziate a fare programmi. Qualcosa di divertente da fare in compagnia con amici o con il vostro partner. Gli astri vi sorridono: per voi questo è un ottimo periodo positivo.

Oroscopo 20 maggio 202o Scorpione

Irascibili e impulsivi. Ricordatevi che l’ira è sempre funesta, soprattutto perché non vi aiuta a risolvere i problemi. Nella giornata di domani sarete pensierosi, per alcune questioni che dovete ancora risolvere. Se vivete con un Ariete, Vergine o Pesci c’è qualche conflitto da superare o una faccenda da chiarire, piccola o grande a seconda di quello che si sta vivendo. Alcune persone sono contro di te, specialmente i segni Acquario e Toro: dovrete avere pazienza e mantenere la calma anche se gli altri non hanno (o non appoggiano) le tue stesse idee.