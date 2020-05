Campania, pensioni minime a 1000 euro: l’annuncio di De Luca

Pensioni minime a 1000 euro, confermato l’ok all’erogazione

“Credo che in queste ore firmeremo finalmente il protocollo d’intesa con l’Inps per l’erogazione delle pensioni minime a 1000 euro per i mesi di maggio e giugno. Mentre sto parlando stiamo firmando o firmeremo l’intesa”. Così, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha annunciato l’ok all’erogazione delle pensioni minime a mille euro ai cittadini campani aventi diritto.