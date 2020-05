Napoli, spaventoso incendio in un deposito a Soccavo: pericolo per le abitazioni. Video

In fiamme un deposito di materiale plastico a Soccavo, nel rione Traiano. L‘incendio è divampato a poche decine di metri dalla Cumana, nei pressi di un fruttivendolo. Il rogo ha sprigionato una nube densa di colore scuro che ha oscurato il cielo nell’area flegrea del capoluogo.

Napoli, incendio al rione Traiano: case a rischio

L’incendio è ancora in corso. Le fiamme lambiscono le abitazioni circostanti. Non è chiaro se il palazzo adiacente al deposito in fiamme sia stato evacuato. Sul posto ancora devono arrivare i Vigili del Fuoco. Intanto la notizia ha già fatto il giro del web. Tanti i residenti allarmati dalle proporzioni dell’incendio e dal rischio che si estenda anche alle case, alimentato dal vento di queste ore. Al momento non si registrano vittime. Seguono aggiornamenti.