Fase 2, dal 18 maggio modulo di autocertificazione obbligatorio solo nei seguenti casi

Dal 18 maggio viene meno l’obbligo di autocertificazione. Resta fermo per il divieto di spostarsi di regione in regione, in attesa dell’andamento dell’epidemia nelle prossime settimane.

Modulo di autocertificazione dal 18 maggio, cosa cambia

Allo stato attuale, è ancora necessario compilare il modulo di autocertificazione quando si esce di casa per motivi di necessità, di lavoro o per raggiungere i propri congiunti, anche all’interno della stessa città. E’ da usare anche quando ci si sposta fuori regione per motivi di salute o di lavoro. Dovrebbe però venire meno a questo punto il modulo di autocertificazione con l’ulteriore allentamento delle norme di contenimento. Dal 18, infatti, in molte regioni riapriranno barbieri, estetisti, centri estetici, bar e ristoranti.

Anche se non sarà ancora possibile uscire con gli amici, è naturale che con la ripartenza delle attività commerciali le occasioni per uscire si moltiplicheranno, e non sempre per motivi strettamente necessari. Salterà l’obbligo di compilare i modulo di autocertificazione del ministero dell’Interno da esibire alle forze dell’ordine per giudicare gli spostamenti. Rimarrà obbligatorio, quindi, dove di norma gli spostamenti non sono permessi: cioè nel trasferimento da una Regione all’altra.

In questo caso occorrerà compilare il modulo, esattamente come si faceva durante il lockdown, e fornire le ragioni del proprio spostamento. Tra queste risulta anche il ritorno al proprio domicilio, possibile già dallo scorso 4 maggio. Ma per gli altri spostamenti bisognerà attendere almeno il 1° giugno. Il governo sta valutando la possibilità di concedere spostamenti tra regioni con una curva epidemiologica simile o comunque sotto controllo. Per molte persone sarebbe un modo per riabbracciare i propri cari che semmai abitano al confine tra regioni diverse. Dal 18 maggio rimane valido il divieto di assembramento: bisognerà comunque mantenere le distanze di sicurezza.