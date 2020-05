Omicidio Ciampino, ucciso 24enne: preso il killer. Era amico della vittima

Ciampino. Omicidio a Ciampino, in un condominio in via Cagliari, al civico 3. Il killer avrebbe fatto irruzione in un appartamento e sparato a due giovani. Uno dei due è stato ferito a morte. L’altra si trova in ospedale in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Omicidio Ciampino, preso killer

Fermato dai carabinieri un sospettato per l’omicidio di stasera a Ciampino. Come anticipa IlMesseggero, si tratterebbe di una guardia giurata, amico della vittima e del ferito. L’uomo è stato portato in caserma per essere ascoltato. A quanto ricostruito, sarebbero stati esplosi diversi colpi che hanno ucciso il 24enne e ferito gravemente l’amico di 35 anni. Tra le ipotesi che ci sia stata una lite forse per motivi passionali.

Foto d’archivio.