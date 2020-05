Coronavirus a Giugliano, zero contagi nelle ultime 24 ore

Giugliano. Nelle ultime 24 ore si registrano zero contagi nella terza città della Campania. La Protezione civile di Giugliano ha diramato, come di consueto, il bollettino delle 19.

Coronavirus a Giugliano

Ieri erano stati segnalati due casi, una mamma e una figlia risultate positive al Coronavirus. Per fortuna oggi non si rileva un aumento dei positivi in città.

A Giugliano gli attualmente positivi, cioè le persone ancora malate, sono 41. Mentre il bilancio totale è di 75 casi. Resta invariato il numero dei guariti. Sono 32 le persone che sono guarite fin dall’inizio della pandemia. Due, invece, i decessi.

Controlli in città

Procedono senza sosta i controlli nella terza città della Campania. Nella giornata di oggi, 13 maggio, la Polizia Municipale ha controllato 92 soggetti in strada. I vigili urbani non hanno elevato sanzioni nei confronti dei cittadini.