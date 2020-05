Giugliano, due nuovi casi da coronavirus: contagiate mamma e figlia

Giugliano, contagiate madre e figlia dal coronavirus. Ma per ora è mistero sulla causa. Da una prima ricostruzione non hanno avuto contatti con persone positive e non provengono dai focolai di contagio.

Giugliano, contagiate mamma e figlia

Sono una mamma e sua figlia adolescente i due nuovi contagi che portano a 75 i casi di coronavirus nella terza città di Giugliano. Quello che si sospetta è che abbiano potuto entrare in contatto con qualche parente o qualche asintomatico in questi giorni. Fortunatamente stanno bene ma ora l’Asl dovrà tracciare tutti i loro contatti d eventualmente sottoporre a tampone le persone che hanno incontrato nelle ultime due settimane.

Troppa gente non rispetta le regole

Il caso dimostra chiaramente come durante la Fase 2 ci sia bisogno della massima attenzione e purtroppo il comportamento in strada non ci sembra quello più consono: troppa gente senza mascherina o indossata male. Troppi assembramenti e troppi adolescenti allo sbando senza il controllo dei genitori. Il rischio di trasmissione del virus, soprattutto tra gli asintomatici, è ancora alto.