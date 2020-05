Infermiera Covid riabbraccia suo figlio dopo 25 giorni: il video che commuove il web

In prima linea nella lotta contro il Coronavirus, non ha visto suo figlio per 25 giorni. E’ la commovente storia di Valquiria Neves, infermiera Covid in servizio presso l’unità di terapia intensiva dell’ospedale Correia Picanco, a Santo Amaro, in Brasile.

Lo scorso 15 aprile, Valquiria ha deciso di andare a vivere da sola in un appartamento di famiglia, lontana da suo marito e dal figlio Hector di 8 anni. Proprio per preservare la salute delle persone che ama. Ieri, in occasione della festa della mamma, ha potuto stringere di nuovo suo figlio, dopo che lui è stato avvolto in un lenzuolo, per proteggerlo da un potenziale contagio.

