Al nord hanno riaperto oggi parrucchieri e barbieri: orario prolungato e obbligo mascherina

Al nord riaprono i parrucche, bar e ristoranti. Bolzano e il l’Alto Adige sono le città apripista per questa nuova fase di riapertura. Come riporta Tgcom24, i saloni, da questa mattina hanno ricevuto i primi clienti con orario prolungato, per smaltire le lunghe liste d’attesa. Dopo un periodo di attività con asporto, riprendono il servizio ai tavoli anche ristoranti e bar, con una distanza minima di due metri fra un tavolo e l’altro.

Apertura parrucchieri e barbieri, si parte dal nord

Secondo le direttive provinciali, i parrucchieri indossano mascherine Ffp2, per i clienti basta una mascherina qualsiasi. Dopo un periodo di attività con asporto, riprendono il servizio ai tavoli anche ristoranti e bar, con una distanza minima di due metri fra un tavolo e l’altro. Anche qui obbligo di mascherina. La legge provinciale ha dato via libera anche ai musei, ma il lunedì è tradizionale giorno di chiusura.

La responsabilità sarà delle Regioni – Il ministro Boccia lo ha chiarito: “Spero che con la differenziazione territoriale possano riaprire ovunque e poi sarà responsabilità delle singole Regioni regolarsi. Se i contagi andranno giù potranno riaprire anche altre cose. Se i contagi saliranno su dovranno restringere. E sarà più facile per tutti responsabilità e doveri”