“Occhiali color pannolino di bimbo”, l’affondo di De Luca a Matteo Salvini. Video

Duro affondo del governatore Vincenzo De Luca a Matteo Salvini. Il presidente non nomina il leader della Lega ma lo chiama in causa con “l’amico sovranista”,quello che va in giro per farsi guardare gli occhiali nuovi il cui colore è pannolino di bimbo”.

Lo fa per ricordare il programmi di aiuti che la Regione Campania ha messo in campo per gli affitti. “La Campania ha varato un programma di aiuti – spiega in diretta Facebook – due bandi per quasi 70 milioni di euro, lo dico per il nostro amico sovranista che come sempre conosce poco della Campania”.

Il politico non viene nominato, ma è chiaro il riferimento a Matteo Salvini. «Ricordo a questo autorevole esponente del Nord e del sovranismo – ha aggiunto De Luca – che la Regione Campania ha varato un programma per gli aiuti ai fitti, due bandi per quasi 70 milioni di euro. Giusto come notizia per questo nostro amico sovranista».

Il video