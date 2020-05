Oroscopo Branko 9 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per gli ultimi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani sabato 9 maggio 2020.

Oroscopo Branko 9 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Sagittario

Buone notizie sul piano sentimentale. In amore recuperi terreno, con calma, lentamente. Dopo un periodo di alti e bassi con il partner, oggi come preannuncia l’oroscopo di Branko, potrai goderti finalmente una serata all’insegna del romanticismo. Ma attenzione, devi mantenere la tua intelligenza su di te perché i pianeti avvertono che qualcuno potrebbe provare a prenderti qualcosa che non vuoi rinunciare. Se ti dicono di guardare in una direzione potrebbe essere perché non vogliono che tu guardi altrove. In guardia.

Hai un ”potere’ notevole nelle tue mani adesso, significa che puoi migliorare la tua situazione e te stesso facendo un piccolo ”incantesimo’’, per liberarti di emozioni, pensieri e sentimenti che ti fanno male. Basta farlo, riuscirà sicuramente. Mercurio splendido, nuovi amici e conferme.

Oroscopo Capricorno

Guardati le spalle. E’ questo il suggerimento di oggi. C’è qualcuno che non vede l’ora di farti le scarpe sul lavoro: sarà il caso di mantenere le antenne ben sollevate. I pianeti indicano che entrerai in contatto con qualcuno che è diverso da te. Stranamente, ci sarà un’attrazione reciproca istantanea e potrebbe essere l’inizio di una bella amicizia. A volte gli opposti vanno d’accordo. Non essere diffidente.

Vorresti essere capito e ascoltato in modo intelligente, sensibile e attento? Può accadere adesso, con Venere in aspetto splendido, ma comincia tu per primo ad ascoltarti con empatia e donati quello che vorresti ricevere. Con Mercurio negativo hai voglia di solitudine. Massima protezione dei pianeti, prosperità in arrivo.

Oroscopo Branko 9 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Acquario

Prima il dovere e poi il piacere. Dopo una settimana impegnativa, finalmente potrai goderti un sabato in compagnia. Secondo le previsioni astrologiche di Branko nei prossimi giorni ritroverai maggiore leggerezza: devi solo tenere duro ancora per poco. Liberati delle routine e delle abitudini che ti trattengono e non lasciare che simili restrizioni ti vincoleranno in futuro. Dato che uno dei segni “fissi” dello zodiaco non reagisci sempre bene alle circostanze mutevoli, ma gli eventi ti stanno spingendo ad essere molto più flessibile.

Venere in quadratura ti invita a riflettere: c’è qualcuno che ti ha fatto male sentimentalmente? E che cosa sei riuscito a fare proprio grazie a questo dolore? Pensaci, scoprirai che ri sono diverse persone da ringraziare. Un bel Mercurio ti invita a fare festa e a divertirti. Rimanda una spesa importante.

Oroscopo Pesci

Domani per te l’oroscopo di Branko prevede alcune possibili difficoltà sul lavoro. Potresti imbatterti in qualche nemico o rivale, pronto a metterti i bastoni tra le ruote: usa la massima cautela. Ma se senti la necessità di provare qualcosa di nuovo, provalo. Non importa cosa possano pensare o dire gli altri, l’unica cosa che conta è che stai ascoltando e agendo su ciò che la tua voce interiore ti dice. E’ tempo per una nuova avventura. Lanciati.

Va sempre meglio, pesciolino, sempre meglio con i pianeti in trigono. Le emozioni scorrono e l’amore sale come la marea. Se ti capita di avere alti e bassi emotivi, considera che i bassi non sono tristezza e dolore, ma la capacità di andare al cuore delle cose. Chi ti vuole bene te lo dirà in molti modi.