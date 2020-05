Giugliano piange Edoardo Pianese, imprenditore amato da tutti

Quando qualcuno pensa ad Edoardo Pianese pensa a due cose, lo stile e il sorriso. La cifra della sua vita è sempre stata l’eleganza dei modi, la cura delle parole, la capacità di rimanere un signore in un territorio che i signori li calpesta.

Edoardo Pianese ci ha lasciato questa mattina. L’ultima volta che siamo stati da lui portava i segni della malattia ma li portava sempre alla sua maniera. La frase, l’ottimismo è il profumo della vita, pareva essere stata scritta per lui. Grande e capace imprenditore aveva fatto delle automobili la sua passione, nella provincia di Napoli i marchi Fiat e Lancia erano legati al suo volto gentile. Accoglieva tutti nel suo ufficio con la gigantografia del lingotto alle spalle ed in un attimo il doppio senso si trasformava in una realtà produttiva dove le parole d’ordine erano efficienza e progresso.

Giugliano perde un grande capitano d’azienda e tutti quelli che fin da piccoli sognavano di fare impresa perdono un modello a cui ispirarsi nel lavoro e nella vita.