Coronavirus, in un asilo privato braccialetti per bimbi: vibrano a meno di un metro

Vibrano a meno di un metro e potrebbero aiutare i piccoli a rispettare le distante interpersonali. In una scuola dell’infanzia paritaria nel Varesotto, a Castellanza, sono stati acquistati, da una ditta italiana, duecento braccialetti per alunni e personale dell’istituto scolastico.

In un asilo privato braccialetti per bimbi

Come riporta l’Ansa, i braccialetti hi-tech si infilano al polso dei piccoli come se fossero degli orologi. Si imposta la misura di un metro minimo di distanza tra loro, gli aggeggi vibrano e si illuminano se si supera il limite consentito di vicinanza fisica.

“L’iniziativa sarà sviluppata e spiegata come se fosse un gioco, evitando qualsiasi rischio di ansie per le misure anti-contagio, attraverso le nostre psicologhe e le pedagogiste – spiega Fabio Morandi, presidente della scuola ‘Eugenio Cantoni’ di Castellanza – e lo scopo per i bimbi sarà appunto quello di non far illuminare i propri braccialetti”.

Il sistema si serve anche di una app che a distanza permette di monitorare i contatti tra i piccoli nell’istituto scolastico. La stessa iniziativa potrebbe essere replicata in altri istituti scolastici italiani.

Acquistati in Francia e in alcuni comuni italiani

La società barese che ha ideato e distribuiti i braccialetti fa sapere che in Francia ll’asilo nido aziendale di un grosso marchio automobilistico ha già ordinati altre centinaia.

“Abbiamo ricevuto ordini da una catena di alberghi a Brescia, alcuni stabilimenti balneari e grosse aziende sanitarie – spiega Antonello Barracane, titolare della società – E pensare che l’idea era nata solo un anno fa come sistema di telemetria di gruppo in acqua, in pratica per i distanziamenti durante gli allenamenti in piscina. Ora, viste le esigenze, abbiamo riconvertito il prodotto in funzione anti-Covid”.