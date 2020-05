India, fuga di gas in un impianto chimico: mille persone in ospedale

Fuga di gas in un impianto chimico in India. Almeno nove i morti – secondo Reuters – e oltre mille sono i ricoverati. “Possiamo confermare a questo punto che sono morte nove persone. Almeno 70 sono in stato di incoscienza in un ospedale vicino e, complessivamente, tra 200 e 500 persone stanno ricevendo cure”, ha confermato Swaroopa Rani, funzionario di polizia a Visakhapatnam, nello stato di Andhra Pradesh.

I fatti nel sud-est dell’India. La fabbrica, gestita da LG Polymers, si trova nella periferia della città industriale e portuale di Visakhapatnam. L’agglomerato dove è avvenuta la fuga di gas in India ha una popolazione di circa 5 milioni di abitanti. Il gas “era stato lasciato li’ a causa del contenimento. Ciò ha portato a una reazione chimica con il calore che ha portato alla fuoriuscita del gas dai serbatoi”, ha spiegato Rani. L’India è in stato di confinamento dalla fine di marzo per arginare la pandemia di Covid-19. “Abbiamo ricevuto una chiamata di emergenza dagli abitanti del villaggio intorno alle 3.30 (ora locale, mezzanotte in Italia). Hanno detto che c’era del gas nell’aria”, ha raccontato. “Nella zona è difficile rimanere piu’ di un minuto”, ha aggiunto.

Fuga di gas da impianto chimico in India

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha affermato di aver parlato con funzionari del ministero dell’interno e della National Disaster Management Authority, che stavano monitorando la crisi. “Prego per la sicurezza e il benessere di tutti a Visakhapatnam” ha detto Modi in un tweet. L’impianto LG Polymers dove è avvenuta la fuga di gas in India produce prodotti in polistirene, secondo un sito web aziendale, che vengono utilizzati nella produzione di pale, ventagli e posate e recipienti elettrici per prodotti cosmetici come il trucco. La materia prima, lo stirene, è altamente infiammabile e rilascia un gas velenoso quando viene bruciato.

L’India fu teatro nel dicembre 1984 di uno dei peggiori incidenti industriali della storia, quando 40 tonnellate di gas fuoriuscirono da una fabbrica di pesticidi nella città di Bhopal (nel centro del Paese). Circa 3.500 persone morirono in pochi giorni e altre migliaia negli anni seguenti.