Campania, bonus figli fino a 500 euro: domani scade il bando

CAMPANIA. Scade domani il bando per il bonus figli in Campania. Il 7 maggio è l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda. Circa 130mila quelle già arrivate per accedere ai bonus da 300 o 500 euro (dipende dall’Isee) sulla piattaforma on line.

Il bonus, che ha una dotazione di 14 milioni, destina risorse a famiglie campane per l’accudimento dei figli sotto i 15 anni. Strettamente collegata a questa misura è quella relativa al Fondo povertà. 10 milioni sono già stati erogati a favore degli Ambiti territoriali che si occupano di questa emergenza: toccherà a loro spenderli concretamente. Il grosso delle somme stanziate riguarda però i servizi socio-assistenziali, con priorità ai soggetti indigenti e quelli con gravissima disabilità. Dei 98 milioni previsti, ne sono già stati erogati oltre 96 in favore degli Ambiti territoriali. A questi ultimi saranno infine erogati oltre 11 milioni per i 18.833 disabili anche non gravi, nonché per i bambini in età scolare, compresi gli autistici, già segnati alla stessa Regione. Sono peraltro disponibili ulteriori 15 milioni di euro destinati ad altri destinatari della misura.

Bonus figli Campania: a chi spetta

Possono accedere al sostegno economico, di cui al precedente articolo 3, i nuclei familiari, in persona di uno dei genitori o tutore residente in Regione Campania, che: – comprendano almeno un figlio minore di età inferiore ai 15 anni, iscritto a un servizio educativo o a una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania;

– abbiano un ISEE fino ai 20.000,00 euro (compresi), e 35.000,00 euro (compresi)