Napoli, inseguiti e accoltellati dopo una discussione: due arresti per tentato omicidio

Due ragazzi accoltellati nel cuore della movida, a piazza Bellini. Due persone di 30 e 35 anni sono state arrestate per tentato omicidio dai carabinieri. Entrambi sono gravemente indiziati di aver aggredito con un’arma bianca due giovani con cui era sorta poco prima una discussione per futili motivi.

Accoltellamento a piazza Bellini: due arresti

I fatti si sono verificati al sera del 25 gennaio 2020 in piazza Bellini, all’epoca gremita dalla folla di giovani del sabato sera prima dell’inizio della pandemia da coronavirus. Due ragazzi insanguinati ed in evidente stato di shock quella sera hanno chiesto aiuto a una pattuglia dei carabinieri, raccontando di essere stati pugnalati poco prima da due sconosciuti.

Soccorsi immediatamente e portati presso il vicino Ospedale dei Pellegrini, sono scattate le indagini. Questo il racconto delle vittime ai militari: poco prima dell’aggressione, si sono recate in un bar di Piazza Bellini con un gruppetto di amici. All’interno del locale, è nata una discussione per futili motivi tra un ragazzo del gruppo e uno sconosciuto. Per evitare problemi il gruppo di amici si è allontanato dal locale ma si è reso conto di essere seguito da due ragazzi, uno dei quali era il giovane con cui avevano discusso nel locale.

L’analisi dei filmati ha consentito di identificare due degli aggressori che hanno agito a volto scoperto. Fondamentale anche il contributo fornito sia dalle vittime che dai loro amici che hanno riconosciuto le foto dei due indagati. Uno degli aggressori era stato controllato pochi giorni dopo l’efferata aggressione, sempre a Piazza Bellini.