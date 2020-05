Oroscopo domani Branko 6 maggio 2020: le previsioni segno per segno. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per tutti i segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani mercoledì 6maggio 2020.

Oroscopo Ariete

Il cielo sentimentale, soprattutto nella prima parte della settimana, è molto interessante grazie a Marte e Venere favorevoli. Giove e Plutone ancora dissonanti portano grandi cambiamenti. La seconda settimana sarà un po’ sottotono, ma tranquilla. Questa settimana ti regalerà ancora molte belle emozioni in amore. L’oroscopo di Branko prevede per la giornata di domani l’eventualità per i single di imbattersi in un’avventura o in un flirt. Cogli l’occasione al volo!

Oroscopo Toro

Se vuoi che la tua vita cambi devi agire adesso, perché ne hai davvero la possibilità grazie al trigono di Giove e Plutone a Mercurio della prima settimana. Il cielo sarà ottimo per il lavoro e gli affari nella seconda. In amore serve invece prudenza. Domani gli affari per te procederanno a gonfie vele. Dopo un periodo piuttosto pesante, finalmente sei ripartito molto bene, ma dovrai stare attento alla concorrenza. Non abbassare la guardia.

Oroscopo Gemelli

Venere ti protegge finché Marte resta in Acquario: tutto a posto quindi la prima settimana, quando hai la possibilità di raggiungere importanti traguardi. Mercurio nel segno la seconda settimana ti aiuta a concentrarti sul lavoro. Tu sei il segno per eccellenza che ama le novità e detesta la quotidianità. Domani, però, rischierai di vivere una giornata all’insegna della noia e della routine. Trova il modo di combattere la monotonia, impegnandoti in un progetto nuovo.

Oroscopo Cancro

Prima parte della settimana senza infamia e senza lode. La seconda invece vede l’ingresso di Venere nel segno e di Marte nei Pesci. Risultato? Potrebbe essere un momento magico di amore e passione e l’occasione per mostrarti come sei veramente. Domani l’attenzione delle stelle si concentrerà sulla casa. Come anticipa l’oroscopo di Branko è probabile che dovrai affrontare alcune questioni pratiche legate alla tua abitazione. Sii prudente.

Oroscopo Leone

Marte è in opposizione per la terza decade, ma solo la prima settimana. Ora hai l’appoggio di Venere in Gemelli che porta interessanti novità in campo affettivo e professionale. La seconda settimana Mercurio favorisce la comunicazione. Domani dovrai avere la massica cautela, perché ti aspetta un cambio di Luna difficile. Secondo l’oroscopo di Branko potresti sentirti particolarmente nervoso o fare le cose con molta distrazione.

Oroscopo Vergine

La prima settimana si prospetta emozionante, grazie al Sole e a Mercurio in Toro che ti rendono più audace, dinamica e determinata. La quadratura di Venere potrebbe però innervosirti. Calma e prudenza anche la seconda settimana. Giornata molto produttiva. Potrebbero arrivare nuove opportunità di lavoro da valutare con attenzione. Qualcuno penserà di fare un investimento importante. Muoviti con prudenza.

Oroscopo 6 maggio Bilancia

Ancora buono il passaggio di Marte in Acquario e di Venere in Gemelli la prima settimana. Eventuali progetti di convivenza potrebbero andare a buon fine. La quadratura di Giove e Plutone porterà qualche difficoltà economica. La tua rimonta continua per tutta la settimana. Domani le stelle ti regalano un invidiabile fiuto per gli affari. L’astrologo Branko ti esorta a non farti sfuggire questa occasione e a lanciarti in nuovi progetti lavorativi.

Oroscopo Scorpione

La Luna nel segno il giorno 7 e il passaggio di Venere in Gemelli ti rendono più dolce ed esaltano la tendenza al romanticismo, almeno per tutta la prima settimana. L’opposizione dal Toro ti insegna a prendere ogni imprevisto come una sfida. Ti lasci alle spalle il periodo buio e sei pronto a tornare in carreggiata, più grintoso che mai. Domani, come rivela l’oroscopo di Branko, sentirai nascere in te uno scatto di orgoglio e avrai voglia di recuperare il terreno perso negli ultimi tempi.

Oroscopo domani Branko 6 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Sagittario

Anche Mercurio entra in opposizione e insieme a Venere ti rende imprudente nei rapporti con gli altri. Cerca di riflettere prima di agire e fai attenzione alla situazione economica perché Saturno può metterti i bastoni fra le ruote. Domani, come consiglia l’oroscopo di Branko, dovresti ritagliarti del tempo da dedicare a te stesso. È ora di fare chiarezza, guardarsi dentro e decidere come agire nei prossimi mesi. L’invito delle stelle è di farlo in questi giorni e non aspettare l’estate

Oroscopo 6 maggio Capricorno

La prima settimana inizia con tante belle novità grazie ai trigoni di Giove al Sole e Mercurio. Poi le cose diventano più lente e difficili, ma con l’appoggio di Marte che entra nei Pesci si rafforzerà la capacità di proiettarsi nel futuro. Favorito l’amore. Ti aspettano delle giornate molto positive, sia dal punto di vista lavorativo che da quello amoroso. domani, in particolar modo, scoprirai di non essere solo. Potrai fare affidamento sul di alleati protettivi.

Oroscopo acquario

Per tutta la prima settimana avrai l’appoggio di Marte e Venere che ti rendono più affascinante che mai. Per molte è il momento di pensare a mettere su famiglia. La seconda settimana Marte ti lascia e ti costringe a qualche sacrificio. Saturno nel segno ti mette in condizione di dover crescere. Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti ritrovarti di fronte una scelta molto importante, che coinvolgerà l’intera famiglia. Se sei un figlio giovane è probabile che tu decida di lasciare la casa dei genitori.

Oroscopo Pesci

La prima parte della settimana il sestile tra Nettuno e il Sole in Toro offre tante belle occasioni, sempre però che con la quadratura di Venere tu non ceda alla pigrizia. La seconda parte della settimana Marte entra nel segno e ti invita a essere più cauta in amore. Come anticipa l’astrologo Branko, domani il lavoro procederà a gonfie vele. Potresti ricevere delle notizie, dei pagamenti inattesi oppure firmare degli accordi vantaggiosi. Il denaro finalmente comincia a circolare di nuovo.