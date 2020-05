Rientri dal Nord, negativi al tampone i 14 positivi fermati al casello

Napoli. Sono risultati negativi i 14 tamponi eseguiti ieri alla Barriera autostradale Napoli-Caserta sull’A1 nel comune di Marcianise.

Ieri si era diffusa la notizia data da “La 7” (poi confermata dalla regione) che nei controlli al casello di Caserta, la cosiddetta barriera di Napoli Nord, erano state fermate 53 persone e di queste 14 erano risultare positive al test rapido. Come da prassi a tutte e 14 è stato effettuato il tampone faringeo. Oggi sono arrivati i risultati del tampone che è risultato in tutti i 14 soggetti negativo.

Ricordiamo che c’è una differenza enorme tra i test rapidi e il tampone. Il test infatti viene eseguito con prelievo di sangue e controlla la presenza o meno di anticorpi che vengono attivati dal coronavirus. Il tampone invece stabilisce se è presente o meno il virus.

I controlli in Campania

Nella prima giornata della fase 2 sono stati registrati ben 1706 passeggeri rientrati fuori regione. I controlli sono stati effettuati in autostrada, alle stazioni ferroviarie e all’aeroporto di Capodichino e in tutti i punti nevralgici del territorio.

In totale sono 320 le persone sottoposte al test rapido e 19 sono risultate positive. Di questi 15 avevano la temperatura superiore o pari a 37.5° C. Ieri sera l’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che solo 598 persone hanno comunicato alle Asl di appartenenza il proprio arrivo. Tutti viaggiatori provenienti da fuori Campania sono stati posti in isolamento domiciliare.