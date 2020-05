Udine, incidente tra due auto: muore mamma di 36 anni

Tragedia a Codroipo, in provincia di Udine, dove nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 4 maggio, si è verificato un incidente mortale lungo la strada statale 13 all’incrocio tra viale Venezia e via Pordenone.

Una donna di 36 anni, Giulia Comuzzi, è deceduta dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava insieme al compagno si è scontrata frontalmente contro un’altra utilitaria per cause che sono ancora in via di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Giulia è stata sbalzata all’esterno della vettura che si è capovolta ed è morta sul colpo.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto era già troppo tardi. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario giunto sul posto a bordo dell’elicottero decollato dalle elibase di Campoformido.

Ferito in maniera grave anche il suo fidanzato, Emanuele Sandri, che è stato ricoverato all’ospedale di Udine. La donna lascia tre figli piccoli. E ferito, ma non gravemente, è anche l’uomo che si trovava alla guida dell’altra vettura.