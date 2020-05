Oroscopo domani Branko 5 maggio 2020: le previsioni per ogni segno

Oroscopo 5 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Leone

La tua posizione nel mondo non dovrebbe mai essere data per scontata. Potrebbe essere necessario lottare per mantenere quella posizione. Prendere saldamente al volo un’occasione che si presenta è nelle tue intenzioni e Venere con Urano all’inizio del mese te ne daranno il destro. Il mese comunque ti vede in una soddisfacente progressione sia nel campo delle situazioni personali sia in quello del successo nel lavoro e nella vita pubblica. Potresti esser tentata di ricoprire un ruolo più attivo in un’attività interessante e intelligente, nella quale anche il partner t’incoraggia.

Oroscopo Vergine

Potresti essere di umore avventuroso, ma non puoi aspettarti che amici e parenti seguano il tuo esempio e intraprendano il tipo di sforzi ad alto rischio che sembra favorire. Non tutti condividono la tua visione della vita. Giugno nasce e poi prosegue con belle emozioni, con la sicurezza che nell’amore e nelle scelte più emotive hai visto giusto e con la certezza che anche nel campo pratico le cose per te procedono finalmente in maniera più sciolta. Imparare a comunicare con in cuore con le persone che ti sono particolarmente care, con il partner in primis, e vincere ogni traccia di ritrosa timidezza è segnato in rosso nella tua lista di cose da fare!

Oroscopo Bilancia

Perché così ansioso? Perché così serio? Devi riportare il sorriso sulla tua faccia e devi anche superare la paura del fallimento. È possibile che i due problemi siano collegati, quindi prova a essere un po ‘più positivo nella tua prospettiva. Questo malessere incide anche sul tuo fisico ma non lasciarti abbattere.

Oroscopo Scorpione

Assicurati di sapere di cosa stai parlando e di avere fatti e cifre a sostegno del tuo caso. I pianeti indicano che qualcuno sta per sfidare ciò che hai detto e che se non riesci a produrre le prove, sembrerà male.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Sagittario

Sebbene tu sia uno dei segni più sicuri dello zodiaco, sembra che tu stia attraversando una fase in cui sorgono dubbi nascosti. Non aver paura di quei dubbi. Confrontali di persona e chiediti perché ti fanno sentire così spaventato. Piano piano inizierai a recuperare terreno. Domani, come anticipa l’oroscopo di Branko, sarà un’ottima giornata per i rapporti interpersonali: favoriti, soprattutto, gli incontri e le alleanze.

Oroscopo Capricorno

Non ha senso cercare di nascondere i tuoi sentimenti alla famiglia e agli amici perché ti conoscono troppo bene e riconosceranno immediatamente che qualcosa non va. Scegli qualcuno di cui ti fidi e confida in loro ciò che ha perseguitato i tuoi sogni. È iniziata a tutti gli effetti la tua rimonta. Adesso, come sostiene l’oroscopo di Branko, sei più forte rispetto ai giorni passati, merito anche delle difficoltà che hai dovuto superare in questo periodo.

Oroscopo Acquario

Potrebbe essere necessario diventare duro con un amico o un collega che si sta comportando male, perché sembra essere l’unico tipo di linguaggio che capiscono. Assicurati solo di non andare troppo lontano e iniziare a sollevare controversie e disaccordi da molto tempo fa. Questa settimana si preannuncia promettente, specialmente sotto il profilo sentimentale. Secondo l’oroscopo di Branko, domani l’amore chiamerà e tu sarai pronto per rispondere in maniera positiva. Preparati!

Oroscopo Pesci

Domani andrai al di là del dovere, ma probabilmente non ti piacerà molto. Non aiuti gli altri perché vuoi essere lodato per questo, lo fai per la bontà della tua anima. Queste giornate ti trovano piuttosto affaticato, sia in amore che sul lavoro. Domani, come suggerisce l’oroscopo di Branko, dovrai fare leva su molta diplomazia per risolvere una controversia. Conta fino a tre prima di rispondere.