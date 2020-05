Diretta regione Lombardia 4 maggio: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta conferenza regione Lombardia e bollettino oggi 4 maggio su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia oggi 4 maggio bollettino: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 3 maggio

Il numero dei nuovi decessi Coronavirus in Lombardia è di 42 persone: il totale delle vittime tocca quindi quota 14.231. Il numero sta scendendo: due giorni fa erano 47 due giorni fa erano 88. Le persone attualmente positive aumentano in 24 ore di +259. Mentre i nuovi casi totali sono+526, un numero sostanzialmente invariato rispetto a ieri, quando erano cresciuti di+533 unità in 24 ore. Adesso il totale è di 77.528 casi.

I dati arrivano a fronte di +7.155 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 410.857 test e di 247.176 casi testati. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 532, i ricoverati sono 6.609 (+80 da ieri, quando erano 6.529): fino a ieri erano diminuiti. Sono 26.371 i dimessi, +225 rispetto a ieri (quando se ne contavano 26.146). 1.693 casi sono in corso di verifica.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province:

Bergamo 11.453 (+59)

11.453 (+59) Brescia 13.028 (+29)

13.028 (+29) Como 3.313 (+20)

3.313 (+20) Cremona 6.106 (+18)

6.106 (+18) Lecco 2.344 (+54)

2.344 (+54) Lodi 3.047 (+30)

3.047 (+30) Monza e Brianza 4.823 (+78)

4.823 (+78) Milano 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città

20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città Mantova 3.199 (+5)

3.199 (+5) Pavia 4.490 (+34)

4.490 (+34) Sondrio 1.181 (Nessun caso in più rispetto a ieri – è il secondo giorno consecutivo)

1.181 (Nessun caso in più rispetto a ieri – è il secondo giorno consecutivo) Varese 2.783 (+68)

Bollettino protezione civile 3 maggio

Dei 1389 tamponi positivi rilevati ieri, la maggior parte sono in Lombardia, con 526 nuovi positivi (il 37,8% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 251 casi in Piemonte (in netto calo rispetto a ieri), 166 in Emilia Romagna, di 94 in Veneto, di 38 in Toscana, di 47 in Liguria e di 53 nel Lazio.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 174 persone (ieri le vittime erano state 474), arrivando a un totale di decessi 28.884. I guariti raggiungono quota 81.654, per un aumento in 24 ore di 1.740 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.665 persone).

I dati riportano un calo delle persone ricoverate e di quelle in isolamento domiciliare. In terapia intensiva si trovano oggi 1501 persone, 38 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 17242 persone, 115 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81436 persone (-372 rispetto a ieri)