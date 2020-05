De Luca: “i meridionali non sono inferiori a nessuno”

Ospite a “Che Tempo che Fa” di Fabio Fazio il Presidente della Campania Vincenzo De Luca insieme alla presidente della Regione Calabria Santelli ha parlato della fase 2. Il Presidente, dopo un piccolo siparietto con il presentatore sulla questione “affetti stabili”, ed aver definito Fazio “fratacchione”, ha parlato della situazione in Campania e della necessità di misure più restrittive. “La Campania è una regione ad alta densità abitativa e perciò qui non si può sbagliare, non possiamo permetterci contagi di ritorno, di persone che arrivano da fuori regione” ha detto De Luca.

In chiusura ha risposto anche a Feltri: “Inferiori? Non siamo inferiori a nessuno, dipende da cosa vogliamo misurare”.

Guarda il video della trasmissione https://www.facebook.com/vincenzodeluca.it/videos/637618346791467/