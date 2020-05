Giugliano, follia alle poste: vuole saltare la fila e ferisce la guardia giurata

Giugliano. Quella delle file all’esterno delle poste è una situazione esplosiva dall’inizio dei dispositivi anticoronavirus. A Giugliano per gestire la folla sono entrati in campo anche i volontari di protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri. E stamattina all’ufficio di via primo maggio, nei pressi della villa comunale, si sono vissuti attimi di paura.

Un uomo ha insisto per saltare la fila e prelevare al bancomat. Dopo essere stato gentilmente invitato ad attendere, è scattata la follia. Ha colpito la guardia giurata con un coltellino, ferendolo alla testa, poi è entrato dentro (approfittando delle porte aperte per favorire il deflusso degli utenti) ed ha provato a barricarsi all’interno di una stanza con la consulente. La dipendente è stata subito messa in salvo dai volontari mentre in pochi minuti sono arrivati i militari dell’Arma della locale stazione che hanno bloccato lo squilibrato, finito in arresto. Pochi minuti, insomma, ma di caos e terrore.

