Coronavirus a Giugliano, il bollettino di oggi 1 maggio: altri 3 guariti

GIUGLIANO. Altre tre persone guarite e dopo 6 giorni nessun nuovo caso di Coronavirus a Giugliano. Buone notizie dal bollettino di oggi della Protezione civile cittadina. E’ stato pubblicato come ogni giorno il report dei casi alle ore 19.

Coronavirus a Giugliano: il bollettino di oggi 1 maggio

Il totale dei casi positivi di Covid-19 in città è di 70. Di questi, ad oggi 1 maggio alle ore 19, i guariti sono 19 e quelli attualmente positivi attivi sono 49. Due invece i decessi.

I soggetti controllati oggi in strada dalla polizia municipale sono 72. I controlli da parte delle forze dell’ordine continuano serrati, sia sui cittadini che sulle attività commerciali.

All’ospedale di Giugliano è stato attivato qualche settimana fa il “casello tampone”. E’ stato il primo ospedale ad aver attivato questo servizio. Un modo semplice e veloce per compiere le delicate operazioni per sapere se si è positivi o no al Covid – 19. A Giugliano, Pozzuoli e Ischia l’Asl Napoli 2 ha deciso di istituire, proprio come un casello stradale, un fermata che permettesse a medici e infermieri di prelevare i campioni necessari alle analisi, senza che i pazienti dovessero scendere dalla propria auto. Antonio d’Amore, D.G. dell’Asl Napoli 2, ha spiegato che questa pratica è raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.