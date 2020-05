Campania mascherine obbligatorie. De Luca: “chi non le indossa è una bestia”

Il presidente De Luca nel suo consueto appuntamento del venerdì ha chiesto ai Campani di rispettare una norma che lui è la più importante per lui ovvero di indossare sempre la mascherina sia per adulti che per bambini.

De Luca ai Campani, “chi non indossa la mascherina è una bestia”. Ecco la sua dichiarazione:

“Dobbiamo essere rigorosi, dobbiamo mettere le mascherine sempre. Il distanziamento sociale in molti casi è impossibile. Non ci prendiamo in giro. Almeno indossare le mascherine è una cosa possibile ed indispensabile. C’è l’obbligo da oggi di indossare la mascherina fuori casa e ci sono sanzioni. Perché insisto su questo punto? Perché anche per le forze del’ordine è complicato controllare gli spostamenti. Però se trovi gente che non mette la mascherina puoi individuarlo e fargli il verbale. La mascherina può darci serenità. Noi già abbiamo preso dei provvedimenti per limitare la mobilità. Abbiamo due fasce orario per fare attività motoria individuale. Perché due fasce? Perché così limitiamo la mobilità. Non determina un maggiore affollamento. Avremmo una situazione fuori controllo altrimenti. Abbiamo deciso per l’orario serale per far fare una passeggiata ai bambini per stare tranquilli. Non penso che dobbiamo perdere ore per spiegare che bisogna indossare le mascherine. Noi abbiamo una ragione in più per indossare le mascherine. Abbiamo fatto un lavoro immane per distribuire in sette giorni 2 mascherine a famiglia. Sono 4 milioni e mezzo di mascherine consegnate. Abbiamo messo in produzione mascherine anche per i bambini.”

Il presidente ha poi ribadito che saranno a breve distribuite mascherine anche per i bambini con figure colorate.