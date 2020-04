Bonus 600 euro, una guida per capire cosa fare se i soldi non sono arrivati

Perché non mi arrivano i 600 euro? E’ la domanda che si pongono molti lavoratori autonomi partite Iva e co.co.co. Il bonus 600 euro promesso dal governo a lavoratori autonomi e partite Iva per marzo e stabilito dal decreto Cura Italia non è arrivato a tutti. Nonostante le tante promesse e le iniziali rassicurazioni del presidente INPS con tanto di dichiarazione nella trasmissione “Porta a Porta”, questo bonus da 600 euro ad oggi non è arrivato a molti lavoratori.

Ma perchè non sono mai arrivati i soldi promessi a una buona parte di partite Iva e lavoratori autonomi?

Perché non arrivano i 600 euro

A questa domanda in data 20 aprile il presidente dell’inps Pasquale Tridico ha già dato risposta, “molte domande non verranno accolte” Il motivo secondo Tridico è da attribuirsi ai requisiti. Molti lavoratori che hanno fatto richiesta secondo l’ente non hanno diritto al bonus di 600 euro.

L’altro motivo sono gli errori. In data 21 aprile 250mila domandepresentavano un codice IBAN errato e altri errori di digitazione. Per esempio non corrispondeva il nome del richiedente con quello del destinatario del conto in banca. Insomma errori di vario genere che hanno bloccato l’erogazione del sussidio.

A questo l’INPS dovrebbe aver provveduto con la possibilità di modificare gli errori, indicando peraltro che ogni novità sarebbe stata comunicata tramite i canali social dell’Ente di Previdenza Sociale. Ma non è vero.

Come parlare con un operatore Inps

Quindi per sapere quando arrivano i 600 euro bisogna telefonare ai numeri provinciali e sperare che rispondano. L’altra cosa è controllare sempre sul sito ufficiale Inps, ma troverete la solita risposta: in attesa di esito senza altre motivazioni.

La terza ipotesi è che lo stato abbia finito i soldi, ipotesi molto credibile visto che il decreto aprile Cura Italia slitta a Maggio.