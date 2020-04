Quando riaprono i centri commerciali? Le possibili nuove regole

Quando riaprono i centri commerciali? A breve in Italia parte la fase 2 dell’emergenza Coronavirus ma ci vorrà ancora del tempo prima che si possa tornare liberamente a circolare e quindi anche a fare shopping nei grandi centri commerciali. L’apertura di alcuni negozi il presidente del Consiglio l’ha rinviata al 18 maggio. Il 4 maggio è stata data priorità ad altri comparti e sarà concesso l’asporto, ad esempio, al mondo della ristorazione.

Al momento per quanto riguarda negozi, parrucchieri, barbieri, estetiste pare che potranno rialzare la saracinesca solo tra il 18 maggio e il 1 giugno. Per quanto riguarda i centri commerciali sembrerebbe che il governo voglia limitare le aperture nei centri commerciali questo perchè sono luoghi dove ci sono numerosi e pericolosi affollamenti. I centri commerciali non hanno chiuso del tutto. I supermercati che si trovano al loro interno, così come pure farmacie, parafarmacie e gli altri negozi autorizzati dal DPCM del 10 aprile 2020, sono rimasti regolarmente aperti. Tuttavia, però la gran parte delle attività al loro interno hanno la serranda abbassata ormai da diverse settimane.

Quando riaprono i centri commerciali?

Al momento quello che è certo è che l’avvio della fase 2 il 4 maggio sarà un test per l’Italia intera. Il governo con il comitato tecnico scientifico verificheranno dopo due settimane l’andamento della curva dei contagi. Se il 18 maggio questa dovesse risalire, l’Italia potrebbe finire di nuovo in un serrato lockdown, diversamente si procederà con le graduali riaperture. E quindi si valuterà anche la data per i centri commerciali.

Il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali ha pubblicato le proposte di linee guida per la riapertura in sicurezza degli spazi commerciali presenti nei centri commerciali, parchi commerciali e factory outlet e nei giorni scorsi ha chiesto di poter riaprire i centri che rappresentano un importante volano economico pubblicando annunci a pagamento su importanti quotidiani nazionali.

Le possibili nuove regole

Quando sarà prevista la riapertura sicuramente ci saranno nuove regole anche per i centri commerciali come per tutte le attività. Si dovranno elaborare dei protocolli interni che soddisfino le esigenze di servizio ed intrattenimento, compatibilmente con quelle nuove di sicurezza e “rassicurazione” sanitaria. Probabile che ci saranno tecniche di orientamento dei flussi di clientela, criteri per l’ingresso e l’uscita delle persone nella galleria commerciale e nei punti vendita. Poi mascherine e guanti per i lavoratori, igienizzazione frequente degli ambienti, pulizia costante di tutti i filtri degli impianti di aerazione, strumenti di misurazione della temperatura corporea, vigilanza continua sull’utilizzo dei presidi da parte di ciascun cliente e da parte del personale dei punti vendita.