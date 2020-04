Melito, festa di 18 anni con buffet, musica e invitati: scatta il blitz dei carabinieri

Festa di 18 anni a Melito nonostante i divieti

Nonostante i divieti imposti dal governo e dalla Regione Campania, un gruppo di giovani si è riunito in casa per festeggiare un 18 compleanno. Niente di anormale fino a 50 giorni fa. Per via dell’emergenza del Coronavirus e pochi giorni dall’inizio della Fase 2, gli assembramenti sono ancora vietati in ogni luogo, anche nelle case private.

I carabinieri della tenenza di Melito sono intervenuti e dopo aver interrotto il party, hanno identificato i presenti e hanno provveduto a sanzionarli per il mancato rispetto delle norme imposte per il contenimento del Coronavirus.