Reddito di emergenza per disoccupati, badanti e precari: l’ipotesi dei 500 euro al mese

Pensato per chi supera i limiti Isee ma è stato danneggiato dall’emergenza Coronavirus, è in realtà ancora in via di definizione. Indicativamente dovrebbe riguardare un milione di famiglie italiane. Cioè tutti coloro che sono rimasti scoperti, senza ammortizzatori sociali e senza gli attuali bonus previsti. Interesserà dunque probabilmente i lavoratori in nero, i precari, le colf e le badanti. Come ha chiarito il premier Conte in conferenza queste categorie sono rimaste fuori dal precedente pacchetto di misure economiche.

Reddito di emergenza per disoccupati

Si tratterebbe di un aiuto “temporaneo” della durata di 2-3 mesi. Sarebbe un sostegno economico per quelle famiglie che non hanno accesso al reddito di cittadinanza perché superano i limiti di Isee (9.360 euro), ma che andrebbero portati a 15mila euro. Per farne domanda si pensa che possa bastare l’autocertificazione, in modo che l’iter sia più tempestivo e i controlli si farebbero poi in un secondo momento.

“Cinquecento euro al mese per il reddito di emergenza è una delle ipotesi in campo, bisogna vedere quante famiglie riguarderebbe”, ha detto il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital. Mentre la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha spiegato che si potrebbe arrivare a un tetto massimo a un tetto massimo di 800 euro a seconda dei componenti del nucleo familiare. Il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 3 miliardi di euro.

”Stiamo lavorando, insieme al governo, per proporre un reddito di emergenza per coloro che sono stati ”esclusi dalle altre misure. La platea dei beneficiari potrebbe essere 1 milioni di nuclei, con una media di 2,5-3 membri a nucleo e quindi un totale di 2,5-3 milioni di persone interessate. La spesa sarebbe ”importante”, pari a circa 2 miliardi di euro”. Queste le parole del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, nel corso dell’audizione in commissione Lavoro alla Camera.