Giugliano, negozio di frutta abusivo ai tempi del coronavirus: sanzionati titolare e cliente

Giugliano. Ha improvvisato un negozio di frutta all’esterno di un palazzo. Ma gli agenti di Polizia lo hanno sorpreso costringendolo a chiudere bottega. E’ successo a Giugliano, precisamente in via San Francesco a Patria.

Giugliano, sorpreso a vendere frutta fuori al palazzo: denunciato

Stamattina gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un banco di vendita di frutta e verdura all’esterno di uno stabile. I poliziotti si sono avvicinati. Effettuati i necessari controlli, hanno sanzionato il titolare e un cliente per aver violato le norme anti-cotagio. Il cliente tral’altro stava acquistando alcuni prodotti, per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.

Con il supporto di una pattuglia della Polizia Locale di Giugliano, gli agenti hanno sanzionato amministrativamente il titolare anche per l’assenza di autorizzazione per svolgere l’attività di esercizio di vendita e per assenza di autorizzazione di tipo sanitario. Il materiale venduto è stato posto sotto sequestro.