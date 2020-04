The OC torna in tv: ecco tutti i personaggi della serie

The O.C. torna in tv! La serie tv cult con protagonisti i quattro amici californiani Seth, Ryan, Marissa e Summer ritorna su Italia 1 da giovedì 23 aprile alle 19.00 con due episodi ogni sera. Al termine della prima stagione (previsto per il 5 maggio), i quattro amici di Newport Beach torneranno la sera stessa su La5 per proseguire con le restanti tre stagioni prodotte il martedì in prima serata.

Tutti i personaggi della serie tv

Sandy Cohen

Interpretato da Peter Gallagher , un pubblico difensore idealista che prende in Ryan Atwood nell’episodio pilota, con grande costernazione di sua moglie, Kirsten. Egli è il marito di Kirsten, il padre di Seth Cohen, e il tutore legale di Ryan Atwood. Anche se vive in una grande casa di classe superiore, la sua politica sono di sinistra e di mentalità aperta, causando attrito tra lui e la comunità. Peter Gallagher ha descritto il personaggio come un “ragazzo ebreo leftie dal Bronx”. Sandy si occupa di molti conflitti in tutta la serie, come ad esempio cercando di farsi accettare da suo padre-in-law pur essendo sostenuto finanziariamente dalla moglie, e alzando due adolescenti in un ambiente (a volte) corrotto.

Kirsten Cohen

Interpretato da Kelly Rowan , lei è la moglie di Sandy Cohen, la madre di Seth, madre adottiva di Ryan, e l’ex direttore finanziario di suo padre ( Caleb Nichol ) società immobiliare, il Newport Group. Prima ha incontrato Sandy ha datato e cresciuta con Jimmy Cooper padre di Marissa Cooper, con il quale rimane amici. Kirsten era molto sospettoso della decisione di Sandy per portare Ryan nella sua casa nell’episodio pilota, ma nel terzo episodio, lei e Seth prendere Ryan torna a casa dopo essere stato picchiato nel centro di detenzione minorile.

Entro la fine dell’episodio, la madre biologica di Ryan, Dawn Atwood, chiede a Kirsten ad adottare Ryan, immaginando lui è meglio a Newport di tornare a Chino. Lei ha avuto problemi con l’alcol, che è stata innescata dalla mancanza deterioramento rapporto tra lei e suo padre, e aveva un aborto precoce nella sua vita, che apparteneva a Jimmy. Kirsten continua ad aprire un servizio di dating con Julie, e diventare una madre di due alla fine della politica e lo stile di vita il quarto personaggio season.the sono conservatori, un contrasto con il marito. Kelly Rowan ha descritto il personaggio come apparentemente più “insieme” di lei nel corso di un’intervista.

Ryan Atwood

Interpretato da Benjamin McKenzie , un adolescente turbato da Chino che viene portato nella comunità privilegiata di Newport Beach, in California dopo che sua madre, Dawn Atwood , lo butta fuori della loro casa di famiglia. Ryan viene successivamente preso in dal suo difensore d’ufficio, Sandy Cohen. Egli forma legami veloci con tutta la famiglia Cohen, in particolare di Sandy figlio Seth, così come allegato estremo ragazza della porta accanto, Marissa Cooper. Ryan si ritrova lentamente un posto all’interno della sua nuova società materialista, e fa della maggior parte della sua situazione, non solo la maturità, ma anche di continuare gli studi all’università.

Direttore del casting Patrick Rush ha trovato il ruolo di Ryan Atwood particolarmente difficile da lanciare e solo invitato Benjamin McKenzie a un provino dopo che Fox aveva reso consapevoli del giovane attore, dopo la sua audizione infruttuoso per un UPN sitcom. Rush ha detto, “Quando Benjamin [McKenzie] è entrato, lui non era fisicamente quello che Josh aveva immaginato, ma ha abitato il carattere a differenza di qualcuno che avevamo visto. Penso che il personaggio di Ryan è un ragazzo che sembra sempre un po ‘perso e ha un senso di mistero e di pericolo; Benjamin ha tutte queste qualità “. Chad Michael Murray è stato inizialmente offerto il ruolo di Ryan Atwood, ma rifiutò per il ruolo principale di Lucas Scott su One Tree Hill .

Marissa Cooper

Interpretato da Mischa Barton , in tutta la serie Marissa è spesso in lotta con la droga e l’alcol, tra cui quasi uccidersi in un viaggio in Messico con i suoi amici .. rapporti di Marissa con i suoi genitori, fidanzati e compagni di classe sono spesso tumultuosa. Lei è il migliore amico di Summer e Ryan di on e off interesse amoroso. Marissa è raffigurato come un “bambina viziata che si adatta a essere poveri”.

Il direttore del casting di cui Marissa come “una ragazza bloccato in bardature della sua vita che sembrava più vecchia della sua età reale.” Mischa Barton ha lasciato la serie alla fine della terza stagione, quando il suo personaggio è stato successivamente cancellato da essere ucciso in un incidente stradale. Commentando la sua partenza, Barton ha detto, “Il mio personaggio ha vissuto così, così tanto e non c’è davvero niente di più di sinistra per il suo da fare.”

Seth Cohen

Interpretato da Adam Brody , il goffo figlio adolescente di Sandy e Kirsten Cohen. Egli è conosciuto per le sue battute veloci, libro di fumetti fascino e cultura pop riferimenti. Egli è anche l’interesse di amore di Summer Roberts , il quale ha avuto una cotta dal terzo grado. Seth è stato chiamato un “nerd ebraica in bande oscure emo”, che “inizia ad uscire con una splendida, vergine popolare”. Il New York Times caratterizzato Seth come “eccentrico e letterato, Seth professa Wanderlust reale (…) materiali di stampa dello show sostengono che lui è un eroe esistenziale lungo le linee di Holden Caulfield .” Ritratto di Adam Brody di Seth è stato ben accolto ed è considerato uno dei punti salienti complessive della serie.

Summer Roberts

Interpretato da Rachel Bilson , l’estate è, nel corso dei primi episodi, raffigurato come un superficiale, gossip materialistica che è ditzy e può avere una natura bisbetico occasionale. Viziati dal padre divorziato, lei lo considera la sua migliore amica, e la sua opinione conta tanto, se non di più della sua. Estate era insolito nel combinare le qualità di un personaggio convenzionalmente attraente e desiderabile con un duro senza peli sulla lingua, l’atteggiamento, “take-charge”.

Lei è ritratto come altamente sessualizzata e inizialmente sembra stupido; dopo si subisce una sorta di trasformazione e diventa molto più intelligente e preoccupato per le questioni ambientali, un cambiamento forse a causa di suo rapporto con il geek Seth Cohen. Inizialmente estate è stato inteso solo come un piccolo personaggio di supporto, solo lì come un oggetto di fantasia per Seth e un amico per Marissa Cooper, mentre Ryan Atwood e Marissa erano la coppia protagonista. Tuttavia, a causa delle prestazioni di Bilson, Estate divenne un personaggio sempre più importante.

Luca Ward

Interpretato da Chris Carmack , Marissa del primo ragazzo e membro del cast regolare per la maggior parte della prima stagione. Luca è inizialmente l’antagonista principale della serie, coniando la serie famosa “Welcome to the OC, cagna!” linea durante una lotta con Ryan nel primo episodio. Tuttavia, ha poi diventa il principale “sacco da boxe comico” per gli altri personaggi. Josh Schwartz ha caratterizzato il dopo Luca come “strimpellare una chitarra essere un goofball.”

Jimmy Cooper

Interpretato da Tate Donovan , Marissa e il padre di Kaitlin (ed ex-marito di Julie). Si mette nei guai per appropriazione indebita e deve affrontare le conseguenze delle sue azioni e il suo effetto sulla sua reputazione e la vita personale. Dopo il suo divorzio da Julie, persegue Hayley Nichol, sorella minore di Kirsten, che alla fine lo lascia per promuovere la sua carriera di moda in Giappone.

Era un membro del cast regolare per stagione 1 e l’inizio della stagione 2. personaggio di Jimmy fatto una breve apparizione della stagione 3, ma è stato rapidamente lasciato quando Jimmy è costretto a lasciare la città, la mattina del suo matrimonio a Julie, a causa di problemi di soldi . Un intervistatore caratterizzato Jimmy come un “padre inadempiente amabile”. Josh Schwartz ha denominato il personaggio come un “gatto” nei commenti DVD. Il personaggio è ritratto come frivola e perennemente in debito finanziario, nonostante i rapporti caldi con le sue figlie. Il personaggio si è classificata ottava da Entertainment Weekly in una lista dei peggiori papà nella storia della televisione.

Julie Cooper

Interpretato da Melinda Clarke , la madre di Kaitlin Cooper e Marissa Cooper . All’inizio dello spettacolo lei è sposata con pianificatore finanziario Jimmy Cooper . Lei è spesso caratterizzata come subdolo, egoista, e poco profondo. Tuttavia, rivela una parte più vulnerabile ed empatico di sé un certo numero di volte durante la serie. Melinda Clarke ha riassunto il suo personaggio come “chiaramente solo come una puttana di denaro a scavare. Per me, è così divertente ora di vedere The Real Housewives di Orange County , perché ci si rende conto che esiste ed è quello che Julie era. Julie era ovviamente la casalinga originale”.

Melinda ha continuato a elogiare del personaggio “incredibile arco”, dicendo che Julie ha iniziato come “questa donna che era così superficiale, ma, ovviamente, non è solo una dimensione, lei è multi-dimensionale. A partire dal suo vestito rosa Juicy tuta e poi alla fine lei è laureata al college e andare avanti con la sua vita. e ‘una sopravvissuta “.

Caleb Nichol

Interpretato da Alan Dale , uomo d’affari padre di Kirsten e poi marito di Julie Cooper. Il suo personaggio si ripete per tutta la prima stagione, e lui diventa un regolare durante la seconda stagione, ma si ferma improvvisamente quando il suo personaggio soffre di un attacco di cuore fatale durante il finale di stagione 2. Il Chicago Tribune caratterizzato Caleb come un “burbero, senza compromessi Newport Beach, California., Sviluppatore immobiliare”. Quando è stato chiesto dal Tribune sul personaggio, Dale ha detto: “La cosa che è bella di questo personaggio è che c’è così tanto da fare con lui. Le sue relazioni sono così complicate, e una volta che il matrimonio è accaduto, tutti erano legati in mostra. Questo significa lui ha tutte queste persone a relazionarsi, e lui si riferisce così male con tutti.”

Taylor Townsend

Interpretato da Autumn Reeser , introdotto nella stagione 3 come studente perfezionista nevrotica. La personalità iniziale del suo personaggio è stato presentato al da molti critici come simile al carattere di Tracy Flick dal film elezioni . Taylor inizia la serie come un cattivo ricorrente prima di diventare la seconda protagonista femminile nella quarta stagione. Le prestazioni di Autumn Reeser stato acclamato dalla critica.

Lei riflessa sul personaggio nel corso di un’intervista del 2010, dicendo: “Mi sento come se ci fosse un sacco di ragazze là fuori che potrebbe davvero in relazione con lei, che non si avevano visto in TV in questo modo. Mi è piaciuto che su di lei. Amavo che ha fatto nessuna scusa per quello che era, anche se lei non era quello che tutte le riviste detto che era OK. era come, “sono ancora validi. e io sono impressionante. e io so che sono strano, e questo è OK.”

Kaitlin Cooper

Interpretato da Willa Holland nelle stagioni 3 e 4, il ruolo di Kaitlin Cooper è stato originato da Shailene Woodley su base ricorrente durante la stagione 1. Kaitlin trascorre gran parte della serie in collegio prima di tornare su base ricorrente nella stagione 3 (ora interpretato da Olanda) e, infine, diventare un personaggio regolare nella stagione 4. La figlia di Jimmy Cooper e Julie Cooper-Nichol e sorella di Marissa Cooper .

La sua personalità è più simile a quella di sua madre, piuttosto che di suo padre, e lei è ritratto come un fumatore pentola normale e rivenditore occasionale. Holland ha osservato che “nessuno può controllare il suo” ma che il suo arco nella Stagione 4 trova il personaggio di maturazione. Alla domanda su qualsiasi delusione per la rifusione, Shailene Woodley ha risposto che, “avevo 11 anni ed ero su come ospite, personaggio ricorrente, o qualsiasi altra cosa. Il mio personaggio è andato a scuola d’imbarco e quando hanno deciso di riportarla indietro, in realtà ri mi -auditioned per riportarla indietro.

Ma non sono andato attraverso la pubertà fino a tardi (…) quindi, non vi era alcuna stranezza quando Willa Holland capito perché era così, ovviamente, giusto per il ruolo … e io ero così ovviamente non [ride].” Nella serie, il personaggio di Willa Holland risale un personaggio interpretato dalla star della musica popolare Chris Brown nella quarta stagione dello show.