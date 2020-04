Napoli vede la luce: oggi solo 4 casi di coronavirus. Un solo decesso

Migliora ancora la situazione dell’epidemia da coronavirus oggi 24 aprile a Napoli. Nel capoluogo, il bollettino diffuso dal Comune parla di soli 4 nuovi casi positivi. Il totale sale a 878, rispetto ahli 874 casi di ieri. Un solo decesso dopo tre giorni consecutivi in cui non si registravano morti.

Napoli, bollettino coronavirus 24 aprile: solo 4 casi

Continua la curva discendente del contagio nel capoluogo. Crescono leggermente i ricoveri in ospedale: oggi sono 163 rispetto ai 160 di oggi. Ma c’è un incremento del numero dei guariti, sono 22. Il bilancio dei positivi giornalieri è dunque ancora una volta negativo: – 19. Ricordiamo che questa cifra, ottenuta sottraendo al totale dei nuovi contagiati il numero dei guariti e dei deceduti, ci permette di fotografare l’andamento giornaliero dell’epidemia. Significa che il numero complessivo delle persone attualmente positive al coronavirus tende a decrescere.

Buone notizie dal fronte ospedaliero: scende a 12 il numero dei ricoveri in terapia intensiva (ieri erano 13). Bene anche il numero degli isolamenti domestici: le persone che hanno bisogno di restare in autoquarantena perchè presentano i sintomi della mallattia oggi sono 419. Si registra purtroppo anche un decesso dopo tre giorni consecutivi senza morti. E’ l’unica nota stonata in un’altra giornata ricca di buone notizie per Napoli.