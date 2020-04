Il pediatra Martemucci a Tele Club Italia: “I bimbi devono indossare mascherina. L’industria deve tener conto anche di loro”

“I bambini devono indossare le mascherine. L’industria deve tener conto anche di loro”. Questa mattina a “Tg Club Speciale Coronavirus”, in onda a Tg Club Speciale Coronavirus in onda su Teleclubitalia, canale 98 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 18.30, è intervenuto il pediatra Luigi Martemucci, direttore Struttura Complessa di Pediatria – Santobono Pausilipon Napoli.

“I bambini devono indossare le mascherine. E’ chiaro che al di sotto dei due anni diventa problematica indossarle. Noi in ospedale abbiamo mascherine di dimensioni ridotte e siamo riusciti a reperirle. Quindi le aziende che producono mascherine devono tener conto anche di loro.

Visto che i bambini sono stati due mesi in casa, nella fase due sarebbe l’ideale se i bambini potessero ritornare all’aria aperto. Ma è chiaro che si debba sempre rispettare la norma di un metro. Non sarà facile per i bimbi fargli indossare la mascherina, però bisogna trasmettergli certe regole.

Per questo motivo, è necessario che vengano prodotte mascherine adatte per l’età pediatrica, non possiamo fargli indossare le mascherine da adulti. Poi è importante fargli fissare il concetto di lavarsi spesso le mani e di indossare anche in guantini. Purtroppo li vedo poco in giro.

Anche per gli adulti è un discorso complesso la mascherina. Bisogna indossarle correttamente: metterle sotto al mento non va bene e non serve a nulla.

Se c’è stata una diminuzione degli afflussi dei ricoveri? Sì, noi abbiamo tracciato dei percorsi particolari per i casi sospetti di Covid: hanno percorsi riservati e in questo modo si evita il contatto. A tal proposito ci sono anche ascensori riservati.

Inoltre, quando il bambino ha bisogno di aiuto va portato in ospedale, è importante sottolinearlo. Abbiamo notato che la paura eccessiva ha bloccato i ricoveri.

I bambini sono a rischio contagio? Nel loro caso i bimbi non hanno una sintomatologia molto importante e bisognerà trovare una spiegazione. Ma è sicuramente un fatto molto positivo. Molto spesso il bimbo è esposto a influenze virtuali dunque il suo sistema immunitario reagisce meglio rispetto a quello degli adulti”.

Nota stampa